В Ломоносове «Фокус» ДПС попал сразу под два удара
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Вчера, 15 января 2017 года, около 10.30 в городе Ломоносов, на перекрестке Дворцового проспекта и Манежной улицы, 65-летний мужчина, управляя автомобилем Skoda Octavia, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автоинспекторским Ford Focus.
После этого автомобиль ДПС сразу совершил еще одно столкновение – на этот раз с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Mazda3. Оба удара оказались легкими, и большого вреда кузовам всех трех машин не принесли. К счастью, нет и пострадавших нет в результате ДТП.
В настоящий момент полицией устанавливаются все обстоятельства данного происшествия. Возможно, косвенной виной тому – неблагоприятные климатические условия, имевшие место в момент совершения ДТП.
Привет всем!!!У меня тоже беда после морозов -34.Машину заправил на газпроме (31.12.2016) полный бак и добавил анти гель и оставил её (11.01.2017) .Появился рейс (у меня Нисан кабстар мотор ZD30) на улице было -10,завёл хорошо проехал км 20 загорелась лампа тормозухи (но тормозуха на месте) и следом ...
Насторожил свободный ход руля. Оказалось, поперечная рулевая тяга. Долго тянул с заменой. Ну а как поступить? Слишком дешевые запчасти --то брак, то без гарантий. Мол, сломается, плати сам. Нормально вообще. Вспомнил про EGT, что знакомые колодки такой марки ставили, ни разу не жаловались. Бренд не хают ...
В Ломоносове «Фокус» ДПС попал сразу под два удара
После этого автомобиль ДПС сразу совершил еще одно столкновение – на этот раз с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Mazda3. Оба удара оказались легкими, и большого вреда кузовам всех трех машин не принесли. К счастью, нет и пострадавших нет в результате ДТП. В настоящий момент полицией устанавливаются все обстоятельства данного происшествия. Возможно, косвенной виной тому – неблагоприятные климатические условия, имевшие место в момент совершения ДТП.
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