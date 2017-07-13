13 июля 2017, 18:05
В Лондоне пассажиров будет возить электро-версия городского такси
Распространение электромобилей в столице Великобритании набирает обороты. На этой волне автоконцерн Geely заявил о своей готовности выпускать электро-версии такси для пополнения парка пассажирских транспортных средств Лондона.
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Для пассажиров поездка будет комфортной благодаря улучшенной шумоизоляции, технологии снижения вибрации при езде, а так же обеспечен более легкий процесс посадки людей, передвигающихся на инвалидных колясках. В задней части салона установлены зарядные устройства для гаджетов и предусмотрена возможность выхода в интернет. В производстве технической составляющей автомобиля принимала участие компания Volvo.
Для заказа модель станет доступной в августе. В плане разработчиков вывести электрокар на международный рынок. Уже известно, что 225 экземпляров инновационного такси отправится в Нидерланды.
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