Создан первый летающий автомобиль

Американские ученые сконструировали прототип автомобиля, который может перемещаться по воздуху. Специалисты отметили, что летающий автомобиль с легкостью придет на замену обычному транспорту.
Команда ученых трудилась над прототипом летающего автомобиля несколько лет. Представители компании, которые занимаются выпуском самолетов, запланировали спроектировать летающее такси с автономной системой, то есть пилот в данном транспорте будет отсутствовать.
Беспилотное такси предназначено для одного пассажира, автомобиль в силе самостоятельно взять человека на борт и доставить до точки назначения. В основе проекта находится вертолетная система, поэтому летающий автомобиль будет взлетать или приземляться вертикально.
По мысли разработчиков, автомобиль не нуждается в специально предназначенных посадочных полосах или же обслуживании. Его цена будет ниже, чем у конкурентов, которые на данный момент занимаются разработкой подобных проектов по всему миру.
Команда ученых трудилась над прототипом летающего автомобиля несколько лет. Представители компании, которые занимаются выпуском самолетов, запланировали спроектировать летающее такси с автономной системой, то есть пилот в данном транспорте будет отсутствовать. Беспилотное такси предназначено для одного пассажира, автомобиль в силе самостоятельно взять человека на борт и доставить до точки назначения. В основе проекта находится вертолетная система, поэтому летающий автомобиль будет взлетать или приземляться вертикально. По мысли разработчиков, автомобиль не нуждается в специально предназначенных посадочных полосах или же обслуживании. Его цена будет ниже, чем у конкурентов, которые на данный момент занимаются разработкой подобных проектов по всему миру.
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