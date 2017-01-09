В морозные каникулы дорожникам было не до отдыха

На период новогодних каникул в Комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области и ГКУ «Ленавтодор» было организовано постоянное дежурство ответственных должностных лиц.
На выполнение работ по зимнему содержанию (патрульная снегоочистка проезжей части, обработка покрытий противогололедными материалами, очистка обочин и сброс снежных валов, очистка заездных карманов и посадочных площадок автобусных остановок, очистка от снежно-ледяных отложений и грязи дорожных знаков) ежедневно было задействовано порядка 300 ед. спецтехники. Всего от снега и наледи очищено почти 10 тыс. км дорог и израсходовано около 460 тонн соли с антислеживателем.
Диспетчерская служба «Ленавтодора» круглосуточно контролировала транспортно-эксплуатационную и погодную ситуацию на региональных автодорогах: осуществлялся прием заявок от пользователей дорог, подразделений ГИБДД и других заинтересованных лиц и организаций о возникших проблемах. Информация передавалась подрядным организациям, выполняющим работы по содержанию дорог, для своевременного исполнения.
Всего за прошедшую неделю поступило 82 заявки от жителей Всеволожского, Кировского, Выборгского и Ломоносовского районов. Все работы по устранению замечаний, отраженных в поступивших обращениях, выполнены в полном объеме, - говорится в официальном сообщении пресс-службы правительства Ленинградской области.
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На выполнение работ по зимнему содержанию (патрульная снегоочистка проезжей части, обработка покрытий противогололедными материалами, очистка обочин и сброс снежных валов, очистка заездных карманов и посадочных площадок автобусных остановок, очистка от снежно-ледяных отложений и грязи дорожных знаков) ежедневно было задействовано порядка 300 ед. спецтехники. Всего от снега и наледи очищено почти 10 тыс. км дорог и израсходовано около 460 тонн соли с антислеживателем. Диспетчерская служба «Ленавтодора» круглосуточно контролировала транспортно-эксплуатационную и погодную ситуацию на региональных автодорогах: осуществлялся прием заявок от пользователей дорог, подразделений ГИБДД и других заинтересованных лиц и организаций о возникших проблемах. Информация передавалась подрядным организациям, выполняющим работы по содержанию дорог, для своевременного исполнения. Всего за прошедшую неделю поступило 82 заявки от жителей Всеволожского, Кировского, Выборгского и Ломоносовского районов. Все работы по устранению замечаний, отраженных в поступивших обращениях, выполнены в полном объеме, - говорится в официальном сообщении пресс-службы правительства Ленинградской области.
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