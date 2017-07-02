2 июля 2017, 09:00

В Московском и Кронштадтском районах ожидаются масштабные дорожные работы

В Санкт-Петербурге объявлены конкурсы на проведение ремонтных работ дорожного покрытия в Московском и Кронштадтском районах. Об этом информирует пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
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Начальная (максимальная) цена контракта на работы в Московском районе составляет 994, 2 млн руб., в Кронштадтском районе – 186, 4 млн руб. Итоги аукционов будут подведены в конце июля 2017 года.
Обновление дорожного полотна планируется провести на Цветочной улице, участке проспекта Юрия Гагарина - от Благодатной улицы до Московского шоссе, Пулковской улице, Волхонскому шоссе, улице Коли Томчака и др.

Дополнительные 1,5 млрд рублей на проведение дорожных работ выделены в рамках корректировки городского бюджета. Под эти средства разработана Адресная программа, включающая 26 адресов в 5 районах Северной столицы.

В нынешнем году дорожная кампания стартовала в середине мая. В Адресной программе заложено 3,4 млрд рублей. Работы в юго-западной части города выполняет компания СК «Орион плюс», в северной части – компания ЗАО «ВАД», в юго-восточной – компания ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

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В Московском и Кронштадтском районах ожидаются масштабные дорожные работы
Начальная (максимальная) цена контракта на работы в Московском районе составляет 994, 2 млн руб., в Кронштадтском районе – 186, 4 млн руб. Итоги аукционов будут подведены в конце июля 2017 года.Обновление дорожного полотна планируется провести на Цветочной улице, участке проспекта Юрия Гагарина - от Благодатной улицы до Московского шоссе, Пулковской улице, Волхонскому шоссе, улице Коли Томчака и др.Дополнительные 1,5 млрд рублей на проведение дорожных работ выделены в рамках корректировки городского бюджета. Под эти средства разработана Адресная программа, включающая 26 адресов в 5 районах Северной столицы.В нынешнем году дорожная кампания стартовала в середине мая. В Адресной программе заложено 3,4 млрд рублей. Работы в юго-западной части города выполняет компания СК «Орион плюс», в северной части – компания ЗАО «ВАД», в юго-восточной – компания ЗАО «АБЗ-Дорстрой».
2017-07-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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