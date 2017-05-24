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24 мая 2017, 16:15

В Московской области появятся новые камеры фиксации нарушений

На федеральных трассах на территории Подмосковья появятся автоматические комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Комплексы будут следить за действиями водителей круглосуточно.
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В Московской области появятся новые камеры фиксации нарушений

К середине июня будут определены и согласованы точки размещения комплексов вдоль федеральных трасс, а также подготовлены технические условия на их размещение. Планируется, что комплексы установят в местах концентрации ДТП, в том числе, с учетом поступивших обращений самих автомобилистов. Это позволит сохранить позитивную тенденцию снижения очагов аварийности.

За последние 3 года число аварий на федеральных трассах сократилось. Так, по итогам 5 месяцев 2017-го количество пострадавших в авариях в Подмосковье снизилось на 20%. Это направление работы является одним из приоритетных для дорожников.

Если проект Московской области по созданию автоматизированной системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД окажется удачным, подобные комплексы появятся и в других регионах.

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В Московской области появятся новые камеры фиксации нарушений
К середине июня будут определены и согласованы точки размещения комплексов вдоль федеральных трасс, а также подготовлены технические условия на их размещение. Планируется, что комплексы установят в местах концентрации ДТП, в том числе, с учетом поступивших обращений самих автомобилистов. Это позволит сохранить позитивную тенденцию снижения очагов аварийности.За последние 3 года число аварий на федеральных трассах сократилось. Так, по итогам 5 месяцев 2017-го количество пострадавших в авариях в Подмосковье снизилось на 20%. Это направление работы является одним из приоритетных для дорожников.Если проект Московской области по созданию автоматизированной системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД окажется удачным, подобные комплексы появятся и в других регионах.{{vote_82}}
2017-05-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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