1 июня 2017, 13:21
В Москве через 3 года появятся дешевые электромобили
В 2020 году отечественные разработчики покажут первый «народный» электрокар, что поспособствует появлению на улицах российской столицы доступных электромобилей, заявил председатель департамента природопользования и окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.
Запас хода «зеленых» авто составит 200 км на одном заряде. Они будут компактными, что важно в условиях мегаполиса, и получат кузов типа Smart.
По словам чиновника, в столице должен появиться первый автомобиль, работающий на электрической тяге, вероятно, российский. Местные конструкторские центры, а также несколько команд инженеров уже заняты этими проектами. Главной особенностью станет цена, впрочем, конкретных значений пока никто не называет. Властям и бизнесу необходимо построить к тому же 2020 году необходимое число пунктов подзарядки.
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Отметим для сравнения, что китайский мегаполис Гуанчжоу к 2020 году намерен полностью перейти на электрический общественный транспорт. Ожидается, что к тому времени в городе появится 120 000 электрозаправок.
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29.05.2017, 19:47
Не стесняйтесь петь за рулем. Это приятно и полезно
29.05.2017, 13:03
«Фронтовой» внедорожник Opel
26.05.2017, 08:23
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Комментарии пользователей
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Потратил на машину несколько больше чем планировал – поменял фильтры, поставил гидроборт, которые я изначально не планировал. Несмотря на это я доволен приобретением, так как машина отличная, а допы взял по настоящему необходимые.
Да как может не нравится карбон? Сами посмотрите на некоторые элементы
Был в Москве в командировке и как на зло порвался ремень, повезло - загнуло всего один клапон. Нашёл PitLine по интернету заехал сделали диагностику сказали будет готово через 2 дня. Ремонт сделали быстро и качественно.Жаль в моем городе нет такого СТО ( ( (
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