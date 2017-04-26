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26 апреля 2017, 15:11

В Москве испытывают финский электробус

Столичные власти рассматривают идею запуска электрических автобусов на линии общественного транспорта. В настоящий момент в городе тестируется финский электробус Linkker.
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На одном запасе батарей экологичное транспортное средство может проехать 50 км. При этом благодаря особой системе быстрой зарядки батарей автобус может пополнить запас батарей всего за 4–10 минут. Этот процесс осуществляется во время остановок на рейсе.

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Автобус рассчитан на 77 пассажиров. Он имеет систему климат-контроля и оборудован приспособлениями для перемещения людей с ограниченными возможностями. Как сообщает портал М24 со ссылкой на генерального директора ГУП «Мосгортранс» Евгения Михайлова, сейчас важно оценить, как работает система этого электробуса. Все это делается для того, чтобы в итоге сформировать требования к общественному транспорту столицы.

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В Москве испытывают финский электробус
На одном запасе батарей экологичное транспортное средство может проехать 50 км. При этом благодаря особой системе быстрой зарядки батарей автобус может пополнить запас батарей всего за 4–10 минут. Этот процесс осуществляется во время остановок на рейсе. {{material_118634}} Автобус рассчитан на 77 пассажиров. Он имеет систему климат-контроля и оборудован приспособлениями для перемещения людей с ограниченными возможностями. Как сообщает портал М24 со ссылкой на генерального директора ГУП «Мосгортранс» Евгения Михайлова, сейчас важно оценить, как работает система этого электробуса. Все это делается для того, чтобы в итоге сформировать требования к общественному транспорту столицы.
2017-04-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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