В Москве начались испытания отечественного электробуса
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ЛиАЗ-6274 начал обкатку без пассажиров. Тестирование транспортного средства займет полгода - специалисты смогут оценить его работу в различных погодных условиях. Возможно, испытания пройдут успешно, и электробус выйдет на маршрут уже на следующей неделе.
Электробус создан на Ликинском автобусном заводе, модель вмещает до 86 пассажиров и оборудована 20 сидениями.
Максимальная скорость движения - 80 км/ч. Аккумуляторы заряжаются от электрической сети с напряжением 380 вольт. Электробус разработан на базе современного низкопольного автобуса ЛиАЗ-5292, полностью приспособленного для проезда маломобильных граждан.
Между станциями подзарядки электробус сможет проехать порядка 70 км, суточный пробег машины составляет 200 км.
В Москве начались испытания отечественного электробуса
Электробус создан на Ликинском автобусном заводе, модель вмещает до 86 пассажиров и оборудована 20 сидениями. Максимальная скорость движения - 80 км/ч. Аккумуляторы заряжаются от электрической сети с напряжением 380 вольт. Электробус разработан на базе современного низкопольного автобуса ЛиАЗ-5292, полностью приспособленного для проезда маломобильных граждан. Между станциями подзарядки электробус сможет проехать порядка 70 км, суточный пробег машины составляет 200 км.
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