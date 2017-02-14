14 февраля 2017, 12:17

В Москве появилась база водителей частных автобусов

Коммерческие перевозчики по требованию властей создали сервис для обмена данными о водителях, сообщается на сайте правительства Москвы. По словам заместителя градоначальника Максима Ликсутова, доступ к программе открыт для всех работающих по госконтракту перевозчиков.
В базу обещают включать данные о предыдущих местах работы водителей, о причинах увольнения, штрафах ГИБДД и об их участии в ДТП. Там же будут значиться результаты медосмотров и данные о наличии разрешения на работу в России для иностранцев.
 
Как заявил Максим Ликсутов, сервис должен повысить безопасность пассажирских перевозок и помочь транспортным компаниям при отборе водителей. Власти готовы в случае необходимости обеспечить доступ к программе правоохранительным органам.

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В Москве появилась база водителей частных автобусов
В базу обещают включать данные о предыдущих местах работы водителей, о причинах увольнения, штрафах ГИБДД и об их участии в ДТП. Там же будут значиться результаты медосмотров и данные о наличии разрешения на работу в России для иностранцев. Как заявил Максим Ликсутов, сервис должен повысить безопасность пассажирских перевозок и помочь транспортным компаниям при отборе водителей. Власти готовы в случае необходимости обеспечить доступ к программе правоохранительным органам.
2017-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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