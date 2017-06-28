28 июня 2017, 15:35
В Москве появятся светофоры с регулировкой яркости
Более 160 импульсных светофоров напомнят водителям о необходимости снизить скорость или остановиться перед нерегулируемым переходом. Частично проект будет реализован до конца текущего года.
79 нерегулируемых пешеходных переходов в Москве оснастят более чем 160 светодиодными импульсными светофорами, сообщает официальный портал мэрии Москвы. Их установят над дорожными знаками «Пешеходный переход». Устройства будут мигать желтым светом и подавать водителям сигнал, что впереди дорогу могут идти люди. Они предназначены исключительно для автомобилистов, поэтому пешеходам обращать на них внимание не следует.
Преимущественно местом установки нового оборудования станут площадки у наземных пешеходных переходов и перекрестков, где нет обычных светофоров и движение не регулируется.
Яркость светодиодов меняется в зависимости от освещенности улицы — в сумеречное и ночное время сигнал будет более интенсивным, чем днем.
Как отмечают в московском Центре организации дорожного движения, перед стартом проекта специалисты проанализировали «аварийную» статистику в местах установки «умных» указателей в других городах. Выяснилось, что число ДТП с участием пешеходов действительно снизилось.
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23.06.2017, 20:12
Volkswagen Truck & Bus и «Группа ГАЗ» решили сотрудничать далее
22.06.2017, 08:02
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Очень помогает в подготовке, кстати. Гораздо спокойнее на экзамен идти теперь. Спасибо;)
Как заменить пробки головки на Магнуме 408? Кто менял подскажите... Может кто знает, порядок зажимания болтов на головке????
Машина классно смотрится когда затонирована. Я помимо того, что затонировал, ещё и забронировал. Вообще супер. Но, что бы избежать всякого рода непоняток, как с ГАИ, так и с самой установкой, лучше обратиться к специалистам.
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