28 июня 2017, 15:35

В Москве появятся светофоры с регулировкой яркости

Более 160 импульсных светофоров напомнят водителям о необходимости снизить скорость или остановиться перед нерегулируемым переходом. Частично проект будет реализован до конца текущего года.
^
79 нерегулируемых пешеходных переходов в Москве оснастят более чем 160 светодиодными импульсными светофорами, сообщает официальный портал мэрии Москвы. Их установят над дорожными знаками «Пешеходный переход». Устройства будут мигать желтым светом и подавать водителям сигнал, что впереди дорогу могут идти люди. Они предназначены исключительно для автомобилистов, поэтому пешеходам обращать на них внимание не следует.
 
Преимущественно местом установки нового оборудования станут площадки у наземных пешеходных переходов и перекрестков, где нет обычных светофоров и движение не регулируется.
 
Яркость светодиодов меняется в зависимости от освещенности улицы — в сумеречное и ночное время сигнал будет более интенсивным, чем днем.
 
Как отмечают в московском Центре организации дорожного движения, перед стартом проекта специалисты проанализировали «аварийную» статистику в местах установки «умных» указателей в других городах. Выяснилось, что число ДТП с участием пешеходов действительно снизилось.
Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
ПДД
Очень помогает в подготовке, кстати. Гораздо спокойнее на экзамен идти теперь. Спасибо;)
Илья
Установка пробок головки
Как заменить пробки головки на Магнуме 408? Кто менял подскажите... Может кто знает, порядок зажимания болтов на головке????
DDKotAvto
тонирование стекол
Машина классно смотрится когда затонирована. Я помимо того, что затонировал, ещё и забронировал. Вообще супер. Но, что бы избежать всякого рода непоняток, как с ГАИ, так и с самой установкой, лучше обратиться к специалистам.
stas ppveklein
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Колёса в небе. Будущее летающих автомобилей
Секонд-тест Ford Mondeo I: «ничего лишнего»
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 72 модели
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
В Москве появятся светофоры с регулировкой яркости
79 нерегулируемых пешеходных переходов в Москве оснастят более чем 160 светодиодными импульсными светофорами, сообщает официальный портал мэрии Москвы. Их установят над дорожными знаками «Пешеходный переход». Устройства будут мигать желтым светом и подавать водителям сигнал, что впереди дорогу могут идти люди. Они предназначены исключительно для автомобилистов, поэтому пешеходам обращать на них внимание не следует. Преимущественно местом установки нового оборудования станут площадки у наземных пешеходных переходов и перекрестков, где нет обычных светофоров и движение не регулируется. Яркость светодиодов меняется в зависимости от освещенности улицы — в сумеречное и ночное время сигнал будет более интенсивным, чем днем. Как отмечают в московском Центре организации дорожного движения, перед стартом проекта специалисты проанализировали «аварийную» статистику в местах установки «умных» указателей в других городах. Выяснилось, что число ДТП с участием пешеходов действительно снизилось.
2017-06-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
город Орёл Калуга Архангельская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG