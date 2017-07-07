7 июля 2017, 18:34

В Москве состоится юбилейный Международный Евразийский форум «Такси»

Пятый, юбилейный, Международный Евразийский форум «Такси» состоится 3-4 августа 2017 года в Москве. В этом году также свой 110-й юбилей празднует старейшее в стране московское такси.
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В Москве состоится юбилейный Международный Евразийский форум «Такси»

Мероприятие направлено на содействие развитию конкурентоспособной и высокоэффективной системы транспортного обслуживания населения. Форум является площадкой для объединения усилий органов государственной власти, бизнес-сообщества и широкой общественности по выработке эффективных решений в сфере повышения качества и безопасности такси.

Ключевыми темами 2017 года на Форуме станут государственное регулирование таксомоторной отрасли, технологии обеспечения безопасности перевозок, такси в контексте развития городской мобильности, развитие таксомоторного бизнеса, а также инновационные технологии в деятельности такси.Параллельно с деловой программой в рамках Форума планируется проведение выставочной экспозиции, где будут представлены новейшие образцы таксомоторного оборудования, автоплатформ, программного обеспечения, а также различные услуги для таксомоторной отрасли.

В настоящее время такси является флагманом инновационной экономики, и решение вопросов, связанных с развитием отрасли, позволит внести существенный вклад в создание принципов регулирования новых бизнес-моделей и технологий, и формирование устойчивой и доступной городской среды. Ожидается, что в 2017 году в работе Форума примут участие около 600 представителей органов федеральной и региональной власти, коммерческих и некоммерческих организаций России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Итогом работы Форума станет общественная резолюция, включающая предложения и инициативы участников. Она будет направлена в органы государственной власти для совершенствования законодательства и профильной государственной политики. К участию в мероприятии приглашаются таксомоторные компании, службы заказа такси, автопроизводители, топливные компании, производители специализированного оборудования и разработчики программного обеспечения для таксомоторной отрасли, компании, предоставляющие, лизинговые, страховые, банковские, консалтинговые услуги, образовательные, научные и общественные организации.

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В Москве состоится юбилейный Международный Евразийский форум «Такси»
Мероприятие направлено на содействие развитию конкурентоспособной и высокоэффективной системы транспортного обслуживания населения. Форум является площадкой для объединения усилий органов государственной власти, бизнес-сообщества и широкой общественности по выработке эффективных решений в сфере повышения качества и безопасности такси.Ключевыми темами 2017 года на Форуме станут государственное регулирование таксомоторной отрасли, технологии обеспечения безопасности перевозок, такси в контексте развития городской мобильности, развитие таксомоторного бизнеса, а также инновационные технологии в деятельности такси.Параллельно с деловой программой в рамках Форума планируется проведение выставочной экспозиции, где будут представлены новейшие образцы таксомоторного оборудования, автоплатформ, программного обеспечения, а также различные услуги для таксомоторной отрасли. В настоящее время такси является флагманом инновационной экономики, и решение вопросов, связанных с развитием отрасли, позволит внести существенный вклад в создание принципов регулирования новых бизнес-моделей и технологий, и формирование устойчивой и доступной городской среды. Ожидается, что в 2017 году в работе Форума примут участие около 600 представителей органов федеральной и региональной власти, коммерческих и некоммерческих организаций России, стран ближнего и дальнего зарубежья.Итогом работы Форума станет общественная резолюция, включающая предложения и инициативы участников. Она будет направлена в органы государственной власти для совершенствования законодательства и профильной государственной политики. К участию в мероприятии приглашаются таксомоторные компании, службы заказа такси, автопроизводители, топливные компании, производители специализированного оборудования и разработчики программного обеспечения для таксомоторной отрасли, компании, предоставляющие, лизинговые, страховые, банковские, консалтинговые услуги, образовательные, научные и общественные организации.
2017-07-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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