В Мюнхене начались испытания обновленного BMW 1-Series
Вконтакте
Facebook
Модель предназначена для китайского рынка. Прототип был замечен на дорогах общего пользования. Не исключено, что этот автомобиль является лишь экспонатом из музея BMW.
Официальной информации о компактном седане нового поколения пока нет, но эксперты предполагают, что, помимо Китая, модель может быть представлена и европейским покупателям. На авторынке КНР модель, как предполагается, составит конкуренцию Audi A3 и Mercedes-Benz CLA.
Публичная премьера рестайлингового BMW 1-Series состоялась осенью минувшего года, на производственный конвейер седан встал в декабре. Новинка выполнена на той же платформе, что и MINI Cooper, а также BMW 2-Series, дизайн кузова во многом схож с концептом Concept Compact Sedan.
Моторную гамму BMW 1-Series пополнят 3-цилиндровые рядные 1,5-литровые моторы мощностью 136 л.с., а также бензиновые двигатели V4 объемом 2 литра, способные генерировать 192 или 232 л.с. в зависимости от комплектации.
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
В Мюнхене начались испытания обновленного BMW 1-Series
Официальной информации о компактном седане нового поколения пока нет, но эксперты предполагают, что, помимо Китая, модель может быть представлена и европейским покупателям. На авторынке КНР модель, как предполагается, составит конкуренцию Audi A3 и Mercedes-Benz CLA. Публичная премьера рестайлингового BMW 1-Series состоялась осенью минувшего года, на производственный конвейер седан встал в декабре. Новинка выполнена на той же платформе, что и MINI Cooper, а также BMW 2-Series, дизайн кузова во многом схож с концептом Concept Compact Sedan. Моторную гамму BMW 1-Series пополнят 3-цилиндровые рядные 1,5-литровые моторы мощностью 136 л.с., а также бензиновые двигатели V4 объемом 2 литра, способные генерировать 192 или 232 л.с. в зависимости от комплектации.
В избранное