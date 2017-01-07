В наступившем году «БелАЗ» без работы не останется
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Среди 5 крупнейших мировых производителей тяжелой карьерной техники по итогам 9 месяцев 2016 года жодинский «БелАЗ» стал единственным, кому удалось сработать с положительным приростом продаж (+5%). При этом у зарубежных конкурентов падение продаж составило от 27% до 86%.
Как информирует пресс-служба «БелАЗ», на I полугодие 2017 года белорусский производитель уже сформировал портфель заказов. Объем производства планируется увеличить на 15%, а экспорта — на 11,7%
В прошлом году наиболее активными покупателями самосвалов-гигантов стали представители российского и украинского бизнеса. Так, в 2016 году о приобретении 28 большегрузных самосвалов сообщила «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК). Большая часть техники уже отправлена заказчику по железной дороге в разобранном виде. В январе-феврале 2017-го будет произведена отправка еще 10 «БелАЗов».
В конце декабря о покупке карьерных самосвалов сообщил украинский горно-металлургический холдинг «Метинвест». Он планирует приобрести 14 большегрузных самосвалов. Сумма инвестиций на обновление автопарка составляет около 500 млн гривен (свыше 18 млн долларов).
У меня была такая тема, что машина не хотела ехать более 100 и т.д., прична- накрылся клапан рециркуляции выхлопных газов ( по каталогу 14710-МА70А) , по совету , заглушил, отключил, поехал чиповать, стоит чиптюнинг от 12 до20 тыс.руб., как не изголялись чиписты ничего не получалось, говорили клапан ...
| Кому: Александр у меня тоже было такое сатурн 2006г мой долго разные спецы мучались а оказалось просто промыл форсунки сбросил ошибку и стал вентилятор работать как положино. у наших авто американцы сделали такую функцыю если какие ошибки появляются то включается вентилятор охлаждения двигателя . короче ...
В наступившем году «БелАЗ» без работы не останется
Как информирует пресс-служба «БелАЗ», на I полугодие 2017 года белорусский производитель уже сформировал портфель заказов. Объем производства планируется увеличить на 15%, а экспорта — на 11,7% {{material_117138}} В прошлом году наиболее активными покупателями самосвалов-гигантов стали представители российского и украинского бизнеса. Так, в 2016 году о приобретении 28 большегрузных самосвалов сообщила «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК). Большая часть техники уже отправлена заказчику по железной дороге в разобранном виде. В январе-феврале 2017-го будет произведена отправка еще 10 «БелАЗов». В конце декабря о покупке карьерных самосвалов сообщил украинский горно-металлургический холдинг «Метинвест». Он планирует приобрести 14 большегрузных самосвалов. Сумма инвестиций на обновление автопарка составляет около 500 млн гривен (свыше 18 млн долларов).
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