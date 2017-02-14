14 февраля 2017, 18:00

В онлайн-шоуруме Renault реализовано 500 авто

В онлайн-шоуруме Renault продан 500 автомобиль. Его обладательницей стала Наталья Таран из Москвы, которая купила полноприводную версию Kaptur в белом исполнении с черной крышей.
В торжественной церемонии вручения нового автомобиля, которая состоялась в дилерском центре «RTDService», принял участие директор по продажам Renault Россия Андрей Владимирцев.
 
Напомним, что в январе Renault Россия расширила модельный ряд онлайн-шоурума легковыми автомобилями 2016 модельного года, а также предоставила клиентам возможность дистанционного оформления кредита.
 
Помимо кроссовера Kaptur и внедорожника Duster, с начала года в онлайн-шоуруме доступны Logan, Sandero, Sandero Stepway и Fluence, произведенные в 2016 году, при покупке этих моделей клиенты получают в подарок зимние шины.
 
Расширение модельного ряда дает официальным дилерам Renault дополнительную возможность для реализации склада автомобилей 2016 года. Для совершения онлайн-покупки клиенту достаточно выбрать понравившийся автомобиль из доступных в наличии у дилеров, сразу получить и зафиксировать финальную цену.
 
С момента старта проекта в июне 2016 года к нему подключено более 82 официальных дилерских центров в 59 городах по всей России, включая Центральный, Южный, Северный регионы, Урал и Сибирь. Наибольшее количество заказов через онлайн-шоурум оформляют клиенты из Москвы, Казани, Самары, Санкт-Петербурга и Тольятти. В дальнейшем география проекта продолжит расширяться и со временем включит всех дилеров Renault в России.
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В онлайн-шоуруме Renault реализовано 500 авто
В торжественной церемонии вручения нового автомобиля, которая состоялась в дилерском центре «RTDService», принял участие директор по продажам Renault Россия Андрей Владимирцев. Напомним, что в январе Renault Россия расширила модельный ряд онлайн-шоурума легковыми автомобилями 2016 модельного года, а также предоставила клиентам возможность дистанционного оформления кредита. Помимо кроссовера Kaptur и внедорожника Duster, с начала года в онлайн-шоуруме доступны Logan, Sandero, Sandero Stepway и Fluence, произведенные в 2016 году, при покупке этих моделей клиенты получают в подарок зимние шины. Расширение модельного ряда дает официальным дилерам Renault дополнительную возможность для реализации склада автомобилей 2016 года. Для совершения онлайн-покупки клиенту достаточно выбрать понравившийся автомобиль из доступных в наличии у дилеров, сразу получить и зафиксировать финальную цену. С момента старта проекта в июне 2016 года к нему подключено более 82 официальных дилерских центров в 59 городах по всей России, включая Центральный, Южный, Северный регионы, Урал и Сибирь. Наибольшее количество заказов через онлайн-шоурум оформляют клиенты из Москвы, Казани, Самары, Санкт-Петербурга и Тольятти. В дальнейшем география проекта продолжит расширяться и со временем включит всех дилеров Renault в России.
2017-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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