В Петербурге изъято 17 000 литров опасной «незамерзайки»
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Полицейские Приморского района Санкт-Петербурга выявили и пресекли факт незаконной продажи стеклоомывающей жидкости на территории промышленно-складской зоны по реализации автомобильной химии и моторных масел.
В изъятой продукции выявлено содержание метилового спирта (метанола), превышающее допустимое значение аж в 256 (!) раз, а именно 12,8% массы. Изъято 17 тыс. литров контрафактной омывающей жидкости. Общая стоимость изъятой продукции превышает 350 тыс. рублей. Изъятое имущество передано на склад временного хранения.
В отношении общества с ограниченной ответственностью возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена). Об этом информирует пресс-служба петербургского Управления МВД РФ.
Каждую субботу мы с друзьями ходим в баню попариться, очень хорошо после нее, если конечно с алкоголем не переусердствовать, а то потом на утро не очень хорошо, после последней бани все выходные проболел похмельем.
В Петербурге изъято 17 000 литров опасной «незамерзайки»
В изъятой продукции выявлено содержание метилового спирта (метанола), превышающее допустимое значение аж в 256 (!) раз, а именно 12,8% массы. Изъято 17 тыс. литров контрафактной омывающей жидкости. Общая стоимость изъятой продукции превышает 350 тыс. рублей. Изъятое имущество передано на склад временного хранения. В отношении общества с ограниченной ответственностью возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена). Об этом информирует пресс-служба петербургского Управления МВД РФ.
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