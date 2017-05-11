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11 мая 2017, 17:02
В Петербурге начинают ремонтировать дороги
В ближайшие дни на ряде петербургских магистралей стартует очередной дорожно-строительный сезон. «Дирекция транспортного строительства» заключила госконтракты с генподрядчиками на освежение асафальтового покрытия.
Как информирует пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, на юго-западе Северной столицы активнее всего будет работать техника СК «Орион плюс» (выделено 1,026 млрд рублей), на севере города - ЗАО «ВАД» (1,014 млрд рублей), в юго-восточной части – ЗАО «АБЗ-Дорстрой» (1,024 млрд рублей). По словам Сергея Харлашкина, председателя КРТИ, данные организации «хорошо зарекомендовали себя в предыдущие годы, и есть уверенность, что дорожная кампания–2017 пройдёт успешно».
Уже в мае тяжело будет проехать по Санкт-Петербургскому проспекту (от Алексеевской улицы до Фабричной улицы), Дачному проспекту (от Бульвара Новаторов до пр. Народного Ополчения), Заячьему проспекту (от Никольского пруда до Петергофской улицы), Чичуринскому переулку (от ул. Жукова до Лабораторной ул.), Владимирской улице (от Никольского пер. до ул. Зосимова), проезду без названия от ул. Грибакиных вдоль садоводства до тупика.
Запланирован ремонт улицы Есенина (от пр. Тореза до ул. Сикейроса), Новоладожской улицы, Константиновского проспекта и участка Московского шоссе (от 1-го Бадаевского проезда до развязки с Колпинским шоссе).
Всего в Адресной программе ремонта дорог на 2017 год числятся более 70 участков улично-дорожной сети на сумму 3,4 млрд рублей площадью 1,7 млн кв. м, в том числе 1,9 км трамвайных путей. В списке наиболее значимых объектов отмечаются Большой Сампсониевский проспект (от Пироговской наб. до ул. Смолячкова), Лесной проспект (от ул. Академика Лебедева до Литовской ул.), Приморское шоссе (от Тарховской ул. до пер. Свободы), Митрофаньевское шоссе (от М. Митрофаньевской ул. до Ялтинской ул.), Дальневосточный проспект (от пр. Большевиков до ул. Дыбенко), Садовая улица (от наб. р. Мойки до Гороховой ул.), Вознесенский проспект (от Адмиралтейского пр. до Садовой ул.), Старо-Петергофский проспект (от наб. р. Фонтанки до наб. Обводного кан.), Большая Морская улица (от Гороховой ул. до наб. Крюкова кан.), улица Нахимова (от ул. Беринга до ул. Кораблестроителей), Уральская улица (от наб. р. Смоленки до Наличной ул.), Ленинский проспект (от пр. Стачек до Троллейбусного проезда), Дачный проспект (от бульвара Новаторов до пр. Народного Ополчения) и ряд других.
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