В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class
Иностранцы, гуськом следовавшие к невскому причалу, крутили головами, открывали рты; не менее удивленными казались и наши туристы, не привыкшие к подобного рода «дефиле». Они и не догадывались, что через дорогу от гранитной набережной, в Манеже кадетского корпуса, уже привыкшего в своей новой истории принимать вечеринки в стиле «авто», «угощали» флагманскими «трехлучевыми звездами».
Фотовспышки дорогих «зеркалок» и инкрустированные «айфоны» наперебой снимали выкатившие из-за «туманных» кулис роскошные Mercedes-Maybach S-Класс 450 и Mercedes S63 грядущего 2018 модельного года, которые с середины лета появятся в шоу-румах европейских дилеров. Слегка «принявшая» на грудь элитная публика усаживалась в изящные «хоромы», открывала капоты и проверяла объем «электроприводных» багажников. Всем все понравилось, включая сладкие десерты, премиальную водку «Онегин» и драматически-джазовые выступления милого сердцу дам Данилы Козловского, нового «лица бренда Mercedes-Benz».
Сзади внимание на себя обращают светодиодные фонари, выполненные в виде кристаллов. Автопроизводитель сравнивает их с «ювелирными изделиями, формирующими характерный дизайн автомобиля днём и ночью». Ноу-хау - включение задних фонарей при отпирании и запирании автомобиля, а также использование 3 пар горизонтально расположенных световодов. В качестве серийного или допоборудования предлагается 7 новых вариантов легкосплавных дисков размером от 17 до 20 дюймов.
Качество подобранных материалов, сочетание материалов и цветовых решений даже не обсуждается, это для S-Class давным-давно стало аксиомой. Отныне же можно отметить многообразие коричневых тонов, среди которых есть и абсолютно свежие цветовые варианты - «серая магма/коричневый эспрессо» или «коричневое махагони/бежевый шёлк». Для освещения салона, как и прежде, применяются светодиоды. Имея в своей палитре 64 цвета, LED-подсветка в расширенном опционном варианте даёт массу возможностей настроить освещение в салоне на свой вкус.
Мировая новинка, интегрирующая в единую сеть различные системы повышения комфорта, получила название Energizing. Используя функции климат-контроля (плюс ароматизация салона) и сидений (подогрев, вентиляция, массаж), подогрев поверхностей, а также световые и музыкальные эффекты, она позволяет настраивать уют в салоне под себя. На выбор пользователю предлагается 6 разных программ. Каждая из программ работает в течение 10 минут. Работа каждой программы графически и в цвете визуализируется на дисплее головного устройства и сопровождается подходящей музыкой. К примеру, основной функцией программы «Энергичность» является быстрая музыка с большим числом ударов в минуту, поэтому в репертуар вошла композиция Feelin’ Good Леона Рискина. Если в автомобиле будет доступна собственная музыкальная коллекция пользователя, подключённая, например, через мультимедийный интерфейс, то в фоновом режиме эта музыка будет проанализирована системой и в соответствии с конкретным значением ударов в минуту (уд./мин) будет соотнесена с той или иной программой.
Mercedes-Benz S-Class и полуавтономное вождение – близнецы-братья. В версии 2018 года флагман марки демонстрирует следующую ступень развития фирменной концепции Intelligent Drive. Она позволяет крупному седану самостоятельно перестраиваться и уклоняться от столкновений. Автомобиль может похвастать автопарковщиком с функцией управления со смартфона, системой «общения» с другим транспортом и дорожной инфраструктурой. А скорость в поворотах и при приближении к перекрёсткам теперь автоматически регулируется.
Под капотом S-Class 2018 прописались моторы «один другого краше»: 4-литровый твин-турбо V8, который заменил «восьмерку» объемом 4,7 литра, и 5,5-литровый монстр (в случае с версией AMG S 63). На обычном седане двигатель выдает 469 л.с., на тюнинг-версии — 612 сил. В последнем случае мотор работает в паре с 9-скоростной АКПП и способен ускоряться до «сотни» за 3,5 секунды. Модификация AMG S 65, как и раньше, снаряжена 6-литровым V12. Для любителей «тяжелого топлива» предусмотрен рядный 6-цилиндровый дизель, причем, в 2 версиях мощности — 286 и 340 л.с. Наконец, в агрегатную линейку вошла рядная бензиновая «шестерка» с электронагнетателем.
На территории России S-Class был и остается самым продаваемым седаном сегмента «люкс». Сильны его позиции и на мировых рынках. Достаточно сказать, что, начиная с 2013 года, было реализовано свыше 300 000 седанов. К настоящему моменту имеется 6 различных вариантов кузова флагмана. История модели продолжается…
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