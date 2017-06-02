2 июня 2017, 08:41

В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class

Университетская набережная Санкт-Петербурга давненько не видела такого обилия роскошных автомобилей, выстроенных в один ряд друг за другом. Rolls-Roys, Bentley, Chevrolet Camaro и целая горсть всевозможных Mercedes-Benz. Признаться, красиво и впечатлительно.
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  В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class Mercedes Benz S-класс В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class Mercedes Benz S-класс В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class Mercedes Benz S-класс В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class Mercedes Benz S-класс В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class
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Иностранцы, гуськом следовавшие к невскому причалу,  крутили головами, открывали рты; не менее удивленными казались и наши туристы, не привыкшие к подобного рода «дефиле». Они и не догадывались, что через дорогу от гранитной набережной, в Манеже кадетского корпуса, уже привыкшего в своей новой истории принимать вечеринки в стиле «авто», «угощали» флагманскими «трехлучевыми звездами».

Фотовспышки дорогих «зеркалок» и  инкрустированные «айфоны» наперебой снимали выкатившие из-за «туманных» кулис роскошные Mercedes-Maybach S-Класс 450 и Mercedes S63 грядущего 2018 модельного года, которые с середины лета появятся в шоу-румах европейских дилеров. Слегка «принявшая» на грудь элитная публика усаживалась в изящные «хоромы», открывала капоты и проверяла объем «электроприводных» багажников. Всем все понравилось, включая сладкие десерты, премиальную водку «Онегин» и драматически-джазовые выступления милого сердцу дам Данилы Козловского, нового «лица бренда Mercedes-Benz».

 
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Презентация проходила в рамках не менее значимого события – Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017), который, сами понимаете, посетили люди «высокого полета». Mercedes-Benz в очередной раз подсуетился, став Официальным автомобилем Форума. Компания предоставила в распоряжение организаторов 350 Mercedes-Maybach, Mercedes-Benz S-, E- и V-Классов, а также Sprinter для обслуживания гостей мероприятия. Лимузинов с соответствующими наклейками на бортах в эти дни на улицах Северной Пальмиры в достатке. Реклама бренду отменная.

Mercedes Benz S-класс
Выпускается с 1985 г.
Новый от 5 940 000 до 17 900 000 Р
Объявлений: 230
Отзывов: 5
Теперь, собственно говоря, об автомобиле. Новый Mercedes-Benz S-Class можно отличить от актуальной версии по новой оптике (ветодиодные фары головного освещения Multibeam LED и дальний свет Ultra Range), а также пересмотренной решетке радиатора и обвесу. Версии с 6- или 8-цилиндровым двигателем получили по 3 двойные ламели, а также вертикальные планки в решётке радиатора глянцевого чёрного цвета. Седан же с удлинённой колёсной базой и мощным V12 щеголяет дополнительными хромированными вертикальными планками в той же решётке. Обновился и передний бампер - он теперь обладает чётко выраженными воздухозаборниками и излучает спортивную агрессию. Нововведением стал шильдик «Maybach», помещённый между ламелями решётки радиатора на стороне водителя.

Сзади внимание на себя обращают светодиодные фонари, выполненные в виде кристаллов. Автопроизводитель сравнивает их с «ювелирными изделиями, формирующими характерный дизайн автомобиля днём и ночью». Ноу-хау - включение задних фонарей при отпирании и запирании автомобиля, а также использование 3 пар горизонтально расположенных световодов. В качестве серийного или допоборудования предлагается 7 новых вариантов легкосплавных дисков размером от 17 до 20 дюймов.

 
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Понятное дело, эволюция затронула и салон лимузина. В глаза бросается новое рулевое колесо — теперь не 2-, а 3-спицевое, с сенсорными кнопками Touch Control. Как и поверхность смартфона, они реагируют на скользящие движения пальцами и позволяют управлять всеми информационно-развлекательными функциями, а также (и это новое) системами DISTRONIC и Tempomat. Это избавляет водителя от необходимости отрывать руки от руля.

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Основа интерьера – 2 два совершенно иных, кристально чётких дисплея высокого разрешения, диагональю 12,3 дюйма каждый. Визуально под общим внешним стеклом оба дисплея сливаются в единую широкоэкранную приборную панель. Эта панель является полностью цифровой, и водитель может конфигурировать её облик под себя, в том числе путём выбора между 3 стилями («Классический», «Спортивный» и «Прогрессивный»).

Качество подобранных материалов, сочетание материалов и цветовых решений даже не обсуждается, это для S-Class давным-давно стало аксиомой. Отныне же можно отметить многообразие коричневых тонов, среди которых есть и абсолютно свежие цветовые варианты - «серая магма/коричневый эспрессо» или «коричневое махагони/бежевый шёлк». Для освещения салона, как и прежде, применяются светодиоды. Имея в своей палитре 64 цвета, LED-подсветка в расширенном опционном варианте даёт массу возможностей настроить освещение в салоне на свой вкус.

 
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Все без исключения модификации S-Class теперь оснащаются функцией запуска Keyless-старт. А вместе с ней дебютирует новое поколение ключей в глянцевом чёрном либо белом исполнении с различной декоративной окантовкой. Что называется, мелочь, а приятно.

Мировая новинка, интегрирующая в единую сеть различные системы повышения комфорта, получила название Energizing. Используя функции климат-контроля (плюс ароматизация салона) и сидений (подогрев, вентиляция, массаж), подогрев поверхностей, а также световые и музыкальные эффекты, она позволяет настраивать уют в салоне под себя. На выбор пользователю предлагается 6 разных программ. Каждая из программ работает в течение 10 минут. Работа каждой программы графически и в цвете визуализируется на дисплее головного устройства и сопровождается подходящей музыкой. К примеру, основной функцией программы «Энергичность» является быстрая музыка с большим числом ударов в минуту, поэтому в репертуар вошла композиция Feelin’ Good Леона Рискина. Если в автомобиле будет доступна собственная музыкальная коллекция пользователя, подключённая, например, через мультимедийный интерфейс, то в фоновом режиме эта музыка будет проанализирована системой и в соответствии с конкретным значением ударов в минуту (уд./мин) будет соотнесена с той или иной программой.

Mercedes-Benz S-Class и полуавтономное вождение – близнецы-братья. В версии 2018 года флагман марки демонстрирует следующую ступень развития фирменной концепции Intelligent Drive. Она позволяет крупному седану самостоятельно перестраиваться и уклоняться от столкновений. Автомобиль может похвастать автопарковщиком с функцией управления со смартфона, системой «общения» с другим транспортом и дорожной инфраструктурой. А скорость в поворотах и при приближении к перекрёсткам теперь автоматически регулируется.

Под капотом  S-Class 2018 прописались моторы «один другого краше»: 4-литровый твин-турбо V8, который заменил «восьмерку» объемом 4,7 литра, и 5,5-литровый монстр (в случае с версией AMG S 63). На обычном седане двигатель выдает 469 л.с., на тюнинг-версии  — 612 сил. В последнем случае мотор работает в паре с 9-скоростной АКПП и способен ускоряться до «сотни» за 3,5 секунды. Модификация AMG S 65, как и раньше, снаряжена 6-литровым V12. Для любителей «тяжелого топлива» предусмотрен рядный 6-цилиндровый дизель, причем, в 2  версиях мощности — 286 и 340 л.с. Наконец, в агрегатную линейку вошла рядная бензиновая «шестерка» с электронагнетателем.

На территории России S-Class был и остается самым продаваемым седаном сегмента «люкс». Сильны его позиции и на мировых рынках. Достаточно сказать, что, начиная с 2013 года, было реализовано свыше 300 000 седанов. К настоящему моменту имеется 6 различных вариантов кузова флагмана. История модели продолжается…

Иван Братуха Фото автора и Mercedes-Benz
Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес С-класс

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz S-класс
Bmw серьезный конкурент
VVasGaL
Стали известны новые подробности о седане Mercedes S-Class с индексом W222
а полноприводной модели не будет???
юрий
Что ожидать от нового S-класса от Mercedes, который появится в 2012 году?
Уже хочу, продам 2010 и куплю 2012. Мерс он и в Африке мерс.
Андрей
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В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class
Иностранцы, гуськом следовавшие к невскому причалу,  крутили головами, открывали рты; не менее удивленными казались и наши туристы, не привыкшие к подобного рода «дефиле». Они и не догадывались, что через дорогу от гранитной набережной, в Манеже кадетского корпуса, уже привыкшего в своей новой истории принимать вечеринки в стиле «авто», «угощали» флагманскими «трехлучевыми звездами». Фотовспышки дорогих «зеркалок» и  инкрустированные «айфоны» наперебой снимали выкатившие из-за «туманных» кулис роскошные Mercedes-Maybach S-Класс 450 и Mercedes S63 грядущего 2018 модельного года, которые с середины лета появятся в шоу-румах европейских дилеров. Слегка «принявшая» на грудь элитная публика усаживалась в изящные «хоромы», открывала капоты и проверяла объем «электроприводных» багажников. Всем все понравилось, включая сладкие десерты, премиальную водку «Онегин» и драматически-джазовые выступления милого сердцу дам Данилы Козловского, нового «лица бренда Mercedes-Benz». {{gallery_865}} Презентация проходила в рамках не менее значимого события – Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017), который, сами понимаете, посетили люди «высокого полета». Mercedes-Benz в очередной раз подсуетился, став Официальным автомобилем Форума. Компания предоставила в распоряжение организаторов 350 Mercedes-Maybach, Mercedes-Benz S-, E- и V-Классов, а также Sprinter для обслуживания гостей мероприятия. Лимузинов с соответствующими наклейками на бортах в эти дни на улицах Северной Пальмиры в достатке. Реклама бренду отменная. {{model_818}} Теперь, собственно говоря, об автомобиле. Новый Mercedes-Benz S-Class можно отличить от актуальной версии по новой оптике (ветодиодные фары головного освещения Multibeam LED и дальний свет Ultra Range), а также пересмотренной решетке радиатора и обвесу. Версии с 6- или 8-цилиндровым двигателем получили по 3 двойные ламели, а также вертикальные планки в решётке радиатора глянцевого чёрного цвета. Седан же с удлинённой колёсной базой и мощным V12 щеголяет дополнительными хромированными вертикальными планками в той же решётке. Обновился и передний бампер - он теперь обладает чётко выраженными воздухозаборниками и излучает спортивную агрессию. Нововведением стал шильдик «Maybach», помещённый между ламелями решётки радиатора на стороне водителя.Сзади внимание на себя обращают светодиодные фонари, выполненные в виде кристаллов. Автопроизводитель сравнивает их с «ювелирными изделиями, формирующими характерный дизайн автомобиля днём и ночью». Ноу-хау - включение задних фонарей при отпирании и запирании автомобиля, а также использование 3 пар горизонтально расположенных световодов. В качестве серийного или допоборудования предлагается 7 новых вариантов легкосплавных дисков размером от 17 до 20 дюймов.{{gallery_866}} Понятное дело, эволюция затронула и салон лимузина. В глаза бросается новое рулевое колесо — теперь не 2-, а 3-спицевое, с сенсорными кнопками Touch Control. Как и поверхность смартфона, они реагируют на скользящие движения пальцами и позволяют управлять всеми информационно-развлекательными функциями, а также (и это новое) системами DISTRONIC и Tempomat. Это избавляет водителя от необходимости отрывать руки от руля. {{material_102212}} Основа интерьера – 2 два совершенно иных, кристально чётких дисплея высокого разрешения, диагональю 12,3 дюйма каждый. Визуально под общим внешним стеклом оба дисплея сливаются в единую широкоэкранную приборную панель. Эта панель является полностью цифровой, и водитель может конфигурировать её облик под себя, в том числе путём выбора между 3 стилями («Классический», «Спортивный» и «Прогрессивный»).Качество подобранных материалов, сочетание материалов и цветовых решений даже не обсуждается, это для S-Class давным-давно стало аксиомой. Отныне же можно отметить многообразие коричневых тонов, среди которых есть и абсолютно свежие цветовые варианты - «серая магма/коричневый эспрессо» или «коричневое махагони/бежевый шёлк». Для освещения салона, как и прежде, применяются светодиоды. Имея в своей палитре 64 цвета, LED-подсветка в расширенном опционном варианте даёт массу возможностей настроить освещение в салоне на свой вкус.{{gallery_867}} Все без исключения модификации S-Class теперь оснащаются функцией запуска Keyless-старт. А вместе с ней дебютирует новое поколение ключей в глянцевом чёрном либо белом исполнении с различной декоративной окантовкой. Что называется, мелочь, а приятно.Мировая новинка, интегрирующая в единую сеть различные системы повышения комфорта, получила название Energizing. Используя функции климат-контроля (плюс ароматизация салона) и сидений (подогрев, вентиляция, массаж), подогрев поверхностей, а также световые и музыкальные эффекты, она позволяет настраивать уют в салоне под себя. На выбор пользователю предлагается 6 разных программ. Каждая из программ работает в течение 10 минут. Работа каждой программы графически и в цвете визуализируется на дисплее головного устройства и сопровождается подходящей музыкой. К примеру, основной функцией программы «Энергичность» является быстрая музыка с большим числом ударов в минуту, поэтому в репертуар вошла композиция Feelin’ Good Леона Рискина. Если в автомобиле будет доступна собственная музыкальная коллекция пользователя, подключённая, например, через мультимедийный интерфейс, то в фоновом режиме эта музыка будет проанализирована системой и в соответствии с конкретным значением ударов в минуту (уд./мин) будет соотнесена с той или иной программой. Mercedes-Benz S-Class и полуавтономное вождение – близнецы-братья. В версии 2018 года флагман марки демонстрирует следующую ступень развития фирменной концепции Intelligent Drive. Она позволяет крупному седану самостоятельно перестраиваться и уклоняться от столкновений. Автомобиль может похвастать автопарковщиком с функцией управления со смартфона, системой «общения» с другим транспортом и дорожной инфраструктурой. А скорость в поворотах и при приближении к перекрёсткам теперь автоматически регулируется.Под капотом  S-Class 2018 прописались моторы «один другого краше»: 4-литровый твин-турбо V8, который заменил «восьмерку» объемом 4,7 литра, и 5,5-литровый монстр (в случае с версией AMG S 63). На обычном седане двигатель выдает 469 л.с., на тюнинг-версии  — 612 сил. В последнем случае мотор работает в паре с 9-скоростной АКПП и способен ускоряться до «сотни» за 3,5 секунды. Модификация AMG S 65, как и раньше, снаряжена 6-литровым V12. Для любителей «тяжелого топлива» предусмотрен рядный 6-цилиндровый дизель, причем, в 2  версиях мощности — 286 и 340 л.с. Наконец, в агрегатную линейку вошла рядная бензиновая «шестерка» с электронагнетателем.На территории России S-Class был и остается самым продаваемым седаном сегмента «люкс». Сильны его позиции и на мировых рынках. Достаточно сказать, что, начиная с 2013 года, было реализовано свыше 300 000 седанов. К настоящему моменту имеется 6 различных вариантов кузова флагмана. История модели продолжается…
2017-06-02
Автор: Иван Братуха Фото автора и Mercedes-Benz
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