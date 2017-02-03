В Петербурге приветствуют электронный таможенный транзит
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На Санкт-Петербургской таможне Набирает обороты эксперимент по таможенному декларированию товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита в электронной форме.
Таможня предлагает всем заинтересованным лицам (грузополучателям, таможенным представителям, экспедиторам, уполномоченным экономическим операторам) принять участие в нем. Специалисты подчеркивают, что среди преимуществ электронного таможенного транзита – возможность использования документов, размещенных декларантом в архиве.
На сегодняшний день информационный обмен между декларантом и таможней осуществляется в электронном виде в режиме реального времени без предоставления таможенному органу документов на бумажных носителях.
Всего за время эксперимента в Санкт-Петербургской таможне под таможенную процедуру таможенного транзита помещены товары по 682 электронным транзитным декларациям.
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Кто может поделиться по данному поводу прошу рассказать ...
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В Петербурге приветствуют электронный таможенный транзит
Таможня предлагает всем заинтересованным лицам (грузополучателям, таможенным представителям, экспедиторам, уполномоченным экономическим операторам) принять участие в нем. Специалисты подчеркивают, что среди преимуществ электронного таможенного транзита – возможность использования документов, размещенных декларантом в архиве. На сегодняшний день информационный обмен между декларантом и таможней осуществляется в электронном виде в режиме реального времени без предоставления таможенному органу документов на бумажных носителях.Всего за время эксперимента в Санкт-Петербургской таможне под таможенную процедуру таможенного транзита помещены товары по 682 электронным транзитным декларациям.
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