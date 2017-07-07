В Петербурге пройдет фестиваль «МотоСтолица»
Основным фундаментом мероприятия станет проведение исторического ралли старинных мотоциклов от Павловска до Санкт-Петербурга. Ведь Петербург – единственный город, где 8-й год подряд проходит мото-ретро ралли «Волхонская верста». Именно эта тема и станет объединяющей идеей всего фестиваля: ретроспективный показ мотоциклетной техники, где наглядно будет отражена история от самых первых образцов двухколёсной техники и мотоциклов военных времён до современных достижений мировой мотоиндустрии.
Центральным событием субботы, 29 июля, станет прибытие в 14:00 колонны ретро-мотоциклов, которая, продолжая традиции, заложенные более 100 лет назад, прибудет из Царского Села в СПб – на центральную площадь фестиваля «Мотостолица».
Вокруг фонтана на Манежной площади разместятся стенды с историческими фотографиями, отражающими весь путь становления мотодвижения. Главным же арт-объектом этой экспозиции станут сами ретро-мотоциклы, найденные, спасенные от тлена, восстановленные и отреставрированные в мастерских. Люди в исторических костюмах, которые будут представлять посетителям фестиваля свою технику, расскажут всё об истории мотоциклов в целом и об истории каждого экспоната в отдельности.
Для полноты картины того, как менялся на протяжении столетия облик мотоциклов, для посетителей сделали отдельную зону, где питерскими дилерами будут представлены образцы современной мотоциклетной техники. Все классы, различные сферы использования, различные марки и модели – всё многообразие мотоиндустрии будет представлено на «Мотостолице». Кроме того, здесь же можно будет ознакомиться с новинками в сфере сопутствующих товаров и экипировки.
Все посетители смогут совершенно бесплатно полюбоваться на выступление лучших в стране спортсменов в дисциплине мототриала. Тематическая программа будет повторяться в течение дня несколько раз, так что все желающие смогут полюбоваться выступлением триалистов, не боясь пропустить события в других частях экспозиции фестиваля.
В перерывах между выступлениями спортсменов на мототреке будут проходить тест-драйвы новых мотоциклов, а также не менее увлекательные показательные выступления мотосообществ города (FZMStuntTeam, мото-джимхана и т.д.). Всё действо на площадке будет проходить под зажигательные треки и комментарии опытного ведущего.
Традиционно мотодвижения нашего города уделяют большое внимание социальным проектам и работе с детьми. «Мотостолица» также продемонстрирует лояльное отношение к этим общественным направлениям. Детская зона будет организована с помощью Управления ГИБДД Санкт-Петербурга и ЛО. Детский городок с настоящим регулировщиком, знаками и дорожной разметкой позовёт на свои улицы маленьких «мотоциклистов», где они смогут впервые познакомиться с техникой и правилами дорожного движения под присмотром опытных преподавателей.
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