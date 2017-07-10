10 июля 2017, 17:05

В Петербурге заработал новый клуб помощи автомобилистам

В городе на Неве начал свою работу очередной клуб помощи автомобилистам – «Авто Питер». Организация будет помогать водителям решать вопросы как юридического, так и технического характера.
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  В Петербурге заработал новый клуб помощи автомобилистам В Петербурге заработал новый клуб помощи автомобилистам В Петербурге заработал новый клуб помощи автомобилистам В Петербурге заработал новый клуб помощи автомобилистам В Петербурге заработал новый клуб помощи автомобилистам В Петербурге заработал новый клуб помощи автомобилистам
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фото
  
Службы автоклуба вытащат из кювета, оформят ДТП, получат справки в ГАИ, помогут получить от страховой возмещение ущерба, отстоят права в суде, проверят автомобиль перед покупкой, проведут регулярное ТО, эвакуируют, подвезут топливо. Кроме того, члены «Авто Питера» могут получить скидки на оформление КАСКО, шиномонтаж, эвакуатор и прочие услуги.

Стоимость карты участника составляет 2900 рублей. Все оказанные автоклубом услуги оплачиваются отдельно, по прайсу для участников организации.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Липучка vs Шиповка
Я присоеденяюсь к любителям шиповки. Дороги у нас чаще обледеневшие чем чищенные, поэтому без шипов ни куда.
Кроко_Дилл
Коврик под ногами водителя постоянно перемещается
Если подобрать коврики в размер то они ни когда скользить не будут.
Кроко_Дилл
Покупка не дорого автомобиля
можно, только не удивляйся когда на первом же повороте днище провалится например) )
Кроко_Дилл
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В Петербурге заработал новый клуб помощи автомобилистам
Службы автоклуба вытащат из кювета, оформят ДТП, получат справки в ГАИ, помогут получить от страховой возмещение ущерба, отстоят права в суде, проверят автомобиль перед покупкой, проведут регулярное ТО, эвакуируют, подвезут топливо. Кроме того, члены «Авто Питера» могут получить скидки на оформление КАСКО, шиномонтаж, эвакуатор и прочие услуги.Стоимость карты участника составляет 2900 рублей. Все оказанные автоклубом услуги оплачиваются отдельно, по прайсу для участников организации.
2017-07-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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