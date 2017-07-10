10 июля 2017, 17:05
В Петербурге заработал новый клуб помощи автомобилистам
В городе на Неве начал свою работу очередной клуб помощи автомобилистам – «Авто Питер». Организация будет помогать водителям решать вопросы как юридического, так и технического характера.
Службы автоклуба вытащат из кювета, оформят ДТП, получат справки в ГАИ, помогут получить от страховой возмещение ущерба, отстоят права в суде, проверят автомобиль перед покупкой, проведут регулярное ТО, эвакуируют, подвезут топливо. Кроме того, члены «Авто Питера» могут получить скидки на оформление КАСКО, шиномонтаж, эвакуатор и прочие услуги.
Стоимость карты участника составляет 2900 рублей. Все оказанные автоклубом услуги оплачиваются отдельно, по прайсу для участников организации.
Стоимость карты участника составляет 2900 рублей. Все оказанные автоклубом услуги оплачиваются отдельно, по прайсу для участников организации.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Я присоеденяюсь к любителям шиповки. Дороги у нас чаще обледеневшие чем чищенные, поэтому без шипов ни куда.
Если подобрать коврики в размер то они ни когда скользить не будут.
можно, только не удивляйся когда на первом же повороте днище провалится например) )
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