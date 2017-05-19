28
19 мая 2017, 17:00

В петербургском параде автомобиле примет участие «MatrЁshka»

Автобус-беспилотник «MatrЁshka» 21 мая примет участие в ретро-параде и открытой выставке транспорта, посвященных Дню города Санкт-Петербурга. В этот день на улицы Северной столицы выйдут легендарные автобусы, синий троллейбус, воспетый Булатом Окуджавой, и автомобили ГАЗ-21 – точные копии тех, которые угонял у «нечестных» граждан Юрий Деточкин в картине «Берегись автомобиля».
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В этом году прошлое общественного транспорта встретится с будущим - к раритетам присоединится инновационный беспилотный автобус «MatrЁshka». Управляет беспилотником компьютер, на который поступает информация с датчиков и камер, интегрированных в автобус.

Программное обеспечение, с помощью которого функционирует машина, способно самообучаться и контролировать дорожную ситуацию в режиме реального времени. Автобус может самостоятельно выбирать оптимальные маршруты в пробках. С помощью установленных на борту датчиков он распознает расстояния до объектов, дорожные знаки и сигналы светофора, а за навигацию отвечает система Глонасс/GPS.

«Бакулин Моторс Групп» производит современные модели автобусов среднего, большого и особо-большого классов (как дизельные, так и газомоторные). Всего за более чем 20-летнюю историю предприятие выпустило на российские маршруты более 5 тыс. автобусов различного назначения: городских, пригородных, междугородных и специального назначения.

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Замедляемся, как в Европе. Скорость в городе снизят?
Я водитель со стажем, однако, считаю самой действенной мерой борьбы с дтп и нарушением правил автомобилистами это лишение ВУ на срок определенный степенью и серьезностью нарушеного пункта пдд. Кроме того штрафы можно при этом сохранить и не радивый водитель будет наказан и рублем и лишением.
Алексей
Посоветуйте кроссовер в районе от 1,3-1,4 млн. руб.
Я когда искал, попадал и на такое тоже, ну то есть были машины по ценам как в объявлениях, но в очень бедной комплектации, тогда как Хавейл за эту же цену мне предложили в полном фарше. Мой дизелек чуть дороже, точнее 1,36 млн. был, вот.
golubtsoff
Что можно подарить другу?
Если на круглую дату и ему уже за 30, то классный подарок это икона иисуса христа купить в спб, красиво завернуть и будет он очень рад и удивлен. Поискать можно тут https:// kivotos.ru/ kategoriya/ ikony-spasitelya/ цены нормальные.
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В петербургском параде автомобиле примет участие «MatrЁshka»
В этом году прошлое общественного транспорта встретится с будущим - к раритетам присоединится инновационный беспилотный автобус «MatrЁshka». Управляет беспилотником компьютер, на который поступает информация с датчиков и камер, интегрированных в автобус.Программное обеспечение, с помощью которого функционирует машина, способно самообучаться и контролировать дорожную ситуацию в режиме реального времени. Автобус может самостоятельно выбирать оптимальные маршруты в пробках. С помощью установленных на борту датчиков он распознает расстояния до объектов, дорожные знаки и сигналы светофора, а за навигацию отвечает система Глонасс/GPS.«Бакулин Моторс Групп» производит современные модели автобусов среднего, большого и особо-большого классов (как дизельные, так и газомоторные). Всего за более чем 20-летнюю историю предприятие выпустило на российские маршруты более 5 тыс. автобусов различного назначения: городских, пригородных, междугородных и специального назначения.
2017-05-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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