В петербургском параде автомобиле примет участие «MatrЁshka»
В этом году прошлое общественного транспорта встретится с будущим - к раритетам присоединится инновационный беспилотный автобус «MatrЁshka». Управляет беспилотником компьютер, на который поступает информация с датчиков и камер, интегрированных в автобус.
Программное обеспечение, с помощью которого функционирует машина, способно самообучаться и контролировать дорожную ситуацию в режиме реального времени. Автобус может самостоятельно выбирать оптимальные маршруты в пробках. С помощью установленных на борту датчиков он распознает расстояния до объектов, дорожные знаки и сигналы светофора, а за навигацию отвечает система Глонасс/GPS.
«Бакулин Моторс Групп» производит современные модели автобусов среднего, большого и особо-большого классов (как дизельные, так и газомоторные). Всего за более чем 20-летнюю историю предприятие выпустило на российские маршруты более 5 тыс. автобусов различного назначения: городских, пригородных, междугородных и специального назначения.
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