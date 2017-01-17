17 января 2017, 16:57

В Петрозаводске стало больше новых автобусов и меньше ДТП с их участием

ГИБДД Петрозаводска провела брифинг с руководителями автопредприятий, осуществляющих пассажирские перевозки на территории города, где подвела итоги 2016 года. Сообща был выработан план совместной работы на 2017-й.
Начальник городской Госавтоинспекции Алексей Андреев отметил, что принятые ранее решения принесли положительный результат: количество ДТП с участием общественного транспорта сократилось. Однако, не все так гладко. По вине водителей маршрутных автобусов зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий. При резком торможении автобусов пострадали 8 пассажиров, в том числе 5 детей. В ДТП данного типа виновным чаще всего признается водитель автобуса, который не соблюдал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства.
 
По мнению присутствующих, свою эффективность показывают спецмероприятия, проводимые  в автобусах и троллейбусах на городских маршрутах, когда автоинспекторы лично проверяют, насколько пассажиры беспокоятся о своей безопасности во время поездки.
 
Руководители автопредприятий заверили, что и впредь будут проводить работу с водительским составом, направленную на профилактику нарушений ПДД. Они сообщили также о том, что в 2016 году удалось обновить городской парк автобусов – в общей сложности 68 новых «ПАЗов» вышли на дороги карельской столицы. В части пригородных автобусов установлены видеорегистраторы. В 2017-м планируется оснащение видеорегистраторами маршрутных автобусов, курсирующих по городу. 

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В Петрозаводске стало больше новых автобусов и меньше ДТП с их участием
Начальник городской Госавтоинспекции Алексей Андреев отметил, что принятые ранее решения принесли положительный результат: количество ДТП с участием общественного транспорта сократилось. Однако, не все так гладко. По вине водителей маршрутных автобусов зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий. При резком торможении автобусов пострадали 8 пассажиров, в том числе 5 детей. В ДТП данного типа виновным чаще всего признается водитель автобуса, который не соблюдал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства. По мнению присутствующих, свою эффективность показывают спецмероприятия, проводимые  в автобусах и троллейбусах на городских маршрутах, когда автоинспекторы лично проверяют, насколько пассажиры беспокоятся о своей безопасности во время поездки.  Руководители автопредприятий заверили, что и впредь будут проводить работу с водительским составом, направленную на профилактику нарушений ПДД. Они сообщили также о том, что в 2016 году удалось обновить городской парк автобусов – в общей сложности 68 новых «ПАЗов» вышли на дороги карельской столицы. В части пригородных автобусов установлены видеорегистраторы. В 2017-м планируется оснащение видеорегистраторами маршрутных автобусов, курсирующих по городу. 
2017-01-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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