20 июня 2017, 11:51
В Подмосковье начали строить завод Mercedes-Benz
В индустриальном парке «Есипово» Солнечногорского района Московской области сегодня, 20 июня, заложили первый камень в фундамент завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz.
Концерн Daimler собирается запустить производство уже в 2019 году, проектная мощность составит более 20 000 машин в год. Ожидается, что на подмосковных мощностях будет локализовано производство 4 моделей. Ожидается, что на конвейер отечественного предприятия встанут E-Class, S-Class, а также внедорожники GLE и GLS.
Компания уже давно шла к локализации производства легковых машин в России, а подписание в 2014 году премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым постановления о запрете на госзакупки автомобилей иностранного производства форсировало процесс.
В течение двух лет немецкий концерн вел переговоры о локализации производства на базе «Мосавтозила», который так и не был до конца реализован. Компания рассматривала различные площадки, в том числе в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, однако впоследствии выбрала Московскую область. Из-за затянувшегося кризиса и последовавшего значительного снижения спроса на российском авторынке, автоконцерн затягивал принятие решения.
Текущий контракт предполагает создание производства полного цикла по выпуску легковых автомобилей и внедорожников премиум-сегмента, включая локализацию таких технологических операций как сварка, окраска, сборка автомобилей, а также выполнение цепочки логистических операций. Российская сторона будут способствовать реализации проекта путем оказания мер государственной поддержки и создания льготного налогового режима, заверял Минпромторг.
Большая часть мировых автопроизводителей уже локализовали производства в России, подписав с правительством соглашения о промышленной сборке, а также создав совместные предприятия с российскими компаниями. Однако в результате экономического кризиса, начавшегося в конце 2014 года, на протяжении последующих двух лет суммарные мощности автозаводов в России, рассчитанные на выпуск порядка 3 200 000 автомобилей в год, были загружены менее чем наполовину, сообщает «Автостат».
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я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
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