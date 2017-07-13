13 июля 2017, 13:24

Polestar выпустит мощное спорткупе

Спортивное подразделение Volvo – Polestar – работает над созданием нового спортивного купе с гибридной силовой установкой. По предварительным данным, машину уже представят в сентябре текущего года на автосалоне во Франкфурте.
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Подробностей о «начинке» спорткара пока что нет. Известно лишь, что силовая установка будет выдавать 600 «лошадей», а в качестве трансмиссии  шведы используют механическую коробку передач.

Volvo приобрела 100% Polestar Perfomance в июле 2015 года, имея опыт сотрудничества с автоспортивным направлением бренда с 1996 года. В будущем Polestar предложит покупателям автомобили одноименной марки, которые больше не будут носить логотип Volvo, а также тюнинг-пакеты для автомобилей Volvo под брендом Polestar Engineered.

Это сотрудничество позволит бренду проектировать, разрабатывать и производить высокомощные электрофицированные автомобили. Новые объявления о своих продуктах, развитии производства и коммерческих планах Polestar сделает осенью 2017 года.

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владимир
Форум Volvo XC60
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Светлана
Форум Volvo 850
добрый день.потскажите что может быть.машина заводится отлично но при температуре 80г глохнет и пока не остынет не заводится.зарание спасибо
евгений
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Polestar выпустит мощное спорткупе
{{material_119244}} Подробностей о «начинке» спорткара пока что нет. Известно лишь, что силовая установка будет выдавать 600 «лошадей», а в качестве трансмиссии  шведы используют механическую коробку передач.Volvo приобрела 100% Polestar Perfomance в июле 2015 года, имея опыт сотрудничества с автоспортивным направлением бренда с 1996 года. В будущем Polestar предложит покупателям автомобили одноименной марки, которые больше не будут носить логотип Volvo, а также тюнинг-пакеты для автомобилей Volvo под брендом Polestar Engineered.Это сотрудничество позволит бренду проектировать, разрабатывать и производить высокомощные электрофицированные автомобили. Новые объявления о своих продуктах, развитии производства и коммерческих планах Polestar сделает осенью 2017 года.
2017-07-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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