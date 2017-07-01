В правильной ли обуви мы садимся за руль?
Обувь сидящего за рулем, как все мы понимаем, должна быть не столько красивой, сколько удобной. Согласно имеющимся данным, в одной Великобритании необдуманный выбор обуви для вождения ежегодно приводит к 1,4 млн опасных инцидентов на дорогах и даже ДТП.
Исходя из этого, в ряде государств управлять автомобилем в тех же в шлепанцах, а уж тем более босиком, запрещает законодательство. Так, например, отдохнув на теплом побережье Испании или Франции, следует перед поездкой в город переобуть пляжную обувь на что-то более соответствующее, скажем так, водительское. «Запеленговав» вас в ненадлежащей обуви, те же французские полицейские легко выпишут штраф в размере 90 евро. А случись такое в Испании, можно лишиться более крупной суммы – 200 евро.
В России, как известно, ездить в шлепанцах и даже босиком совсем не запрещено. При этом наши автомобилисты, опрошенные социологами компании Ford, заявили, что находиться за рулем предпочитают в более удобной обуви. Результаты опроса в соцсетях свидетельствуют о следующем: более 48% российских водителей регулярно выбирают удобную для вождения обувь, даже если для этого приходится носить ее с собой и переобуваться. Самыми популярными летними моделями обуви у наших соотечественников являются кроссовки и кеды.
Хотя, как говорится, «в семье не без урода»: немало среди нас тех, кто предпочитает управлять автомобилем босиком или в шлепанцах – 5,7% и 13,2% соответственно. Такие водители мотивируют свой выбор тем, что так лучше чувствуют автомобиль, да и ноги устают меньше. Без малого 33% наших водителей в принципе не обращают внимания на то, во что обуты усаживаясь за руль.
Сапоги или горные ботинки на толстой подошве также не идеальный вариант - мешают плавно регулировать подачу газа или тормозное усилие, могут цепляться за соседние педали.
Сотрудники Королевского автомобильного клуба рекомендуют выбирать обувь, которая отвечает следующим критериям: легкая, с нескользкой подошвой не толще 10 мм (но не слишком тонкой или мягкой); не ограничивающая движение голеностопного сустава; достаточно узкая, чтобы не задевать соседние педали при нажатии.
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