1 июля 2017, 19:05

В правильной ли обуви мы садимся за руль?

«Конверсы», «ботильоны», сандалии, «сланцы» - перечислять модные и не очень модели летней обуви можно без устали. Но одно дело – щеголять в них по Невскому или Тверской, другое – давить на педаль акселератора.
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  В правильной ли обуви мы садимся за руль? В правильной ли обуви мы садимся за руль? В правильной ли обуви мы садимся за руль? В правильной ли обуви мы садимся за руль? В правильной ли обуви мы садимся за руль? В правильной ли обуви мы садимся за руль?
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Обувь сидящего за рулем, как все мы понимаем, должна быть не столько красивой, сколько удобной. Согласно имеющимся данным, в одной Великобритании необдуманный выбор обуви для вождения ежегодно приводит к 1,4 млн опасных инцидентов на дорогах и даже ДТП.

Исходя из этого, в ряде государств управлять автомобилем в тех же в шлепанцах, а уж тем более босиком, запрещает законодательство. Так, например, отдохнув на теплом побережье Испании или Франции, следует перед поездкой в город переобуть пляжную обувь на что-то более соответствующее, скажем так, водительское. «Запеленговав» вас в ненадлежащей обуви, те же французские полицейские легко выпишут штраф в размере 90 евро. А случись такое в Испании, можно лишиться более крупной суммы – 200 евро.

Мотоботы — специальная обувь для езды на мотоцикле. Чаще всего в виде высокого ботинка или сапога, снабженная пластиковыми или металлическими элементами защиты носка, голени и наружной части стопы (слайдера). Распространены модели со съемным элементами защиты, облегчающие ремонт после контакта об асфальт.
В Германии, Италии, упомянутой нами Великобритании и ряде других стран Европы  вождение автомобиля в шлепанцах или босиком закон не возбраняет. Но и здесь обувь, которая легко соскользнет с ноги и попадет под педали, может разозлить стражей  порядка. Саймон Уильямс, представитель Королевского клуба автомобилистов Великобритании, заметил: «Если полицейский остановит вас за ошибки в управлении автомобилем, то не исключен штраф по общему обвинению в «отсутствии надлежащего контроля над транспортным средством». Вы всегда должны иметь возможность применить достаточную для торможения силу, а в случае со шлепанцами или босыми ногами это может стать настоящей проблемой».

В России, как известно, ездить в шлепанцах и даже босиком совсем не запрещено. При этом наши автомобилисты, опрошенные социологами компании Ford, заявили, что находиться за рулем предпочитают в более удобной обуви. Результаты опроса в соцсетях свидетельствуют о следующем: более 48% российских водителей регулярно  выбирают удобную для вождения обувь, даже если для этого приходится носить ее с собой и переобуваться. Самыми популярными летними моделями обуви у наших соотечественников являются кроссовки и кеды.

Хотя, как говорится, «в семье не без урода»: немало среди нас тех, кто предпочитает управлять автомобилем босиком или в шлепанцах – 5,7% и 13,2% соответственно. Такие водители мотивируют свой выбор тем, что так лучше чувствуют автомобиль, да и ноги устают меньше. Без малого 33% наших водителей в принципе не обращают внимания на то, во что обуты усаживаясь за руль.

— Проблема такая у меня: жена обувь снашивает — моментом. Может, с ногами что, как думаете? — Развал, схождение проверял? — Так она почти новая! — Э, знаешь как их сейчас делают...
И совершенно напрасно: последние исследования Ford показали, что свободно сидящая на ноге обувь увеличивает общее время торможения в среднем на 0,13 секунды. Другими словами, при торможении с 95 км/ч тормозной путь удлинится на 3,5 метра. Переброс ступни с педали газа на педаль тормоза в шлепанцах занимает около 0,04 секунды – в 2 раза медленнее, чем, например, в обуви с клиновидным каблуком.

Сапоги или горные ботинки на толстой подошве также не идеальный вариант - мешают плавно регулировать подачу газа или тормозное усилие, могут цепляться за соседние педали.

Сотрудники Королевского автомобильного клуба рекомендуют выбирать обувь, которая отвечает следующим критериям: легкая, с нескользкой подошвой не толще 10 мм (но не слишком тонкой или мягкой); не ограничивающая движение голеностопного сустава; достаточно узкая, чтобы не задевать соседние педали при нажатии.

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Alexilsboy
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В правильной ли обуви мы садимся за руль?
Обувь сидящего за рулем, как все мы понимаем, должна быть не столько красивой, сколько удобной. Согласно имеющимся данным, в одной Великобритании необдуманный выбор обуви для вождения ежегодно приводит к 1,4 млн опасных инцидентов на дорогах и даже ДТП.Исходя из этого, в ряде государств управлять автомобилем в тех же в шлепанцах, а уж тем более босиком, запрещает законодательство. Так, например, отдохнув на теплом побережье Испании или Франции, следует перед поездкой в город переобуть пляжную обувь на что-то более соответствующее, скажем так, водительское. «Запеленговав» вас в ненадлежащей обуви, те же французские полицейские легко выпишут штраф в размере 90 евро. А случись такое в Испании, можно лишиться более крупной суммы – 200 евро.{{photo_text_72}} В Германии, Италии, упомянутой нами Великобритании и ряде других стран Европы  вождение автомобиля в шлепанцах или босиком закон не возбраняет. Но и здесь обувь, которая легко соскользнет с ноги и попадет под педали, может разозлить стражей  порядка. Саймон Уильямс, представитель Королевского клуба автомобилистов Великобритании, заметил: «Если полицейский остановит вас за ошибки в управлении автомобилем, то не исключен штраф по общему обвинению в «отсутствии надлежащего контроля над транспортным средством». Вы всегда должны иметь возможность применить достаточную для торможения силу, а в случае со шлепанцами или босыми ногами это может стать настоящей проблемой».В России, как известно, ездить в шлепанцах и даже босиком совсем не запрещено. При этом наши автомобилисты, опрошенные социологами компании Ford, заявили, что находиться за рулем предпочитают в более удобной обуви. Результаты опроса в соцсетях свидетельствуют о следующем: более 48% российских водителей регулярно  выбирают удобную для вождения обувь, даже если для этого приходится носить ее с собой и переобуваться. Самыми популярными летними моделями обуви у наших соотечественников являются кроссовки и кеды.Хотя, как говорится, «в семье не без урода»: немало среди нас тех, кто предпочитает управлять автомобилем босиком или в шлепанцах – 5,7% и 13,2% соответственно. Такие водители мотивируют свой выбор тем, что так лучше чувствуют автомобиль, да и ноги устают меньше. Без малого 33% наших водителей в принципе не обращают внимания на то, во что обуты усаживаясь за руль.{{photo_text_73}} И совершенно напрасно: последние исследования Ford показали, что свободно сидящая на ноге обувь увеличивает общее время торможения в среднем на 0,13 секунды. Другими словами, при торможении с 95 км/ч тормозной путь удлинится на 3,5 метра. Переброс ступни с педали газа на педаль тормоза в шлепанцах занимает около 0,04 секунды – в 2 раза медленнее, чем, например, в обуви с клиновидным каблуком.Сапоги или горные ботинки на толстой подошве также не идеальный вариант - мешают плавно регулировать подачу газа или тормозное усилие, могут цепляться за соседние педали.Сотрудники Королевского автомобильного клуба рекомендуют выбирать обувь, которая отвечает следующим критериям: легкая, с нескользкой подошвой не толще 10 мм (но не слишком тонкой или мягкой); не ограничивающая движение голеностопного сустава; достаточно узкая, чтобы не задевать соседние педали при нажатии.
2017-07-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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