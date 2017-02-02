В Приморье будут производить грузовики совместно с Китаем
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Китайская компания First Automotive Works намерена производить грузовики на российской территории с весны этого года. Ожидается, что в регионе появятся новые рабочие места.
Соглашение о сотрудничестве в этой области стороны подписали в 2015 году. Ожидается, что грузовики будут собирать на заводе «Техцентр Сумотори» в Артеме в Приморском крае. После тестирования первых экземпляров будет налажено серийное производство.
Руководитель «Юбо-Сумотори» Виталий Веркеенко сообщил, что открытие производства грузовиков даст жителям региона 52 рабочих места. Бюджет проекта будет равен 28 000 000 рублей.
Давно уже знаком с Автомагазином, который на улице Пархоменко расположен. Не раз выручал, у нас небольшая автомойка, постоянно требуются расходники: быстросъемы, шланги для воды, переходники, штуцера, и все это в наличии у них есть. Да и вообще, сколько раз клиенты спрашивали что-то, из серии омывайку ...
В Приморье будут производить грузовики совместно с Китаем
Соглашение о сотрудничестве в этой области стороны подписали в 2015 году. Ожидается, что грузовики будут собирать на заводе «Техцентр Сумотори» в Артеме в Приморском крае. После тестирования первых экземпляров будет налажено серийное производство. Руководитель «Юбо-Сумотори» Виталий Веркеенко сообщил, что открытие производства грузовиков даст жителям региона 52 рабочих места. Бюджет проекта будет равен 28 000 000 рублей.
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