2 февраля 2017, 10:41

В Приморье будут производить грузовики совместно с Китаем

Китайская компания First Automotive Works намерена производить грузовики на российской территории с весны этого года. Ожидается, что в регионе появятся новые рабочие места.
Соглашение о сотрудничестве в этой области стороны подписали в 2015 году. Ожидается, что грузовики будут собирать на заводе «Техцентр Сумотори» в Артеме в Приморском крае. После тестирования первых экземпляров будет налажено серийное производство.
 
Руководитель «Юбо-Сумотори» Виталий Веркеенко сообщил, что открытие производства грузовиков даст жителям региона 52 рабочих места. Бюджет проекта будет равен 28 000 000 рублей.

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В Приморье будут производить грузовики совместно с Китаем
Соглашение о сотрудничестве в этой области стороны подписали в 2015 году. Ожидается, что грузовики будут собирать на заводе «Техцентр Сумотори» в Артеме в Приморском крае. После тестирования первых экземпляров будет налажено серийное производство. Руководитель «Юбо-Сумотори» Виталий Веркеенко сообщил, что открытие производства грузовиков даст жителям региона 52 рабочих места. Бюджет проекта будет равен 28 000 000 рублей.
2017-02-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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