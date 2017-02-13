13 февраля 2017, 11:29

В прошлом году мы взяли на 10% автокредитов больше, чем годом ранее

Сотрудники Объединенного Кредитного Бюро подвели итоги кредитной активности россиян по итогам 2016 года. За год банки выдали 25,83 млн новых кредитов общим объемом более 3,25 трлн руб. В годовом отношении количество кредитов выросло на 14%, а объемы кредитования увеличились на 28%.
Количество новых автокредитов выросло на 10%, а объемы увеличились на 25%. В 2016 году было выдано 267,42 тыс. автокредитов на 195,08 млрд руб. против 244,15 тыс. кредитов на 155,74 млрд руб. годом ранее. Средний размер выданного автокредита вырос с 638 до 729 тыс. руб.

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В прошлом году мы взяли на 10% автокредитов больше, чем годом ранее
Количество новых автокредитов выросло на 10%, а объемы увеличились на 25%. В 2016 году было выдано 267,42 тыс. автокредитов на 195,08 млрд руб. против 244,15 тыс. кредитов на 155,74 млрд руб. годом ранее. Средний размер выданного автокредита вырос с 638 до 729 тыс. руб.
2017-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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