В прошлом году мы взяли на 10% автокредитов больше, чем годом ранее
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Сотрудники Объединенного Кредитного Бюро подвели итоги кредитной активности россиян по итогам 2016 года. За год банки выдали 25,83 млн новых кредитов общим объемом более 3,25 трлн руб. В годовом отношении количество кредитов выросло на 14%, а объемы кредитования увеличились на 28%.
Количество новых автокредитов выросло на 10%, а объемы увеличились на 25%. В 2016 году было выдано 267,42 тыс. автокредитов на 195,08 млрд руб. против 244,15 тыс. кредитов на 155,74 млрд руб. годом ранее. Средний размер выданного автокредита вырос с 638 до 729 тыс. руб.
Пришлось заменить на Киа Церато диодный мост (выпрямитель) , сложно было сориентироваться в каталоге и выбрать нужную з.ч., спасибо консультанту Алексею за помощь, отличное знание технических характеристик деталей, определились за 10 минут, буду обращаться.
В прошлом году мы взяли на 10% автокредитов больше, чем годом ранее
Количество новых автокредитов выросло на 10%, а объемы увеличились на 25%. В 2016 году было выдано 267,42 тыс. автокредитов на 195,08 млрд руб. против 244,15 тыс. кредитов на 155,74 млрд руб. годом ранее. Средний размер выданного автокредита вырос с 638 до 729 тыс. руб.
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