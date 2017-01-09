В прошлом году тольяттинцы собрали более 32 тыс. Chevrolet Niva
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В ушедшем году совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ», расположенное в Тольятти, произвело и отгрузило заказчикам 32 104 Chevrolet Niva. Дилерам отправлено 31 597 ед., в том числе 1 555 ед. — в страны СНГ.
Всего с начала производства реализовано 638 175 Chevrolet Niva, в том числе 46 255 ед. — в страны СНГ. На сегодняшний день продажи внедорожника осуществляют 147 дилеров в Российской Федерации, 8 дилеров и 3 дистрибьютора в странах Ближнего зарубежья.
Напомним, что в конце 2016-го СП продлило действие программы обновления парка колесных транспортных средств, предусматривающей приобретение Chevrolet Niva на льготных условиях как физическими, так и юридическими лицами, до 31 марта 2017 года.
Автовладельцы смогут обменять свой автомобиль по программе trade-in или сдать его на утилизацию и получить скидку на покупку нового автомобиля. Стартовая цена внедорожника с учетом спецпредложения - 499 000 рублей. Таким образом, максимальная выгода при покупке базовой комплектации L с учетом скидки по утилизации составит 85 000 рублей.
Для комплектаций LC, LE, LE+, GL, GLC будут сохранены прежние условия программы: сумма скидки по программе утилизации составит 40 000 рублей, по программе trade-in — 30 000 рублей.
От Шнивы просто балдею! Брал в 2013 в ноябре, полный пакет, но без кондюка (живу на севере, он тут мне ненужен) . Ну да, расход и мощность движка не айс. Ну а в остальном просто кайф. Есть еще Хундай-Солярис, но он так-по городу помотаться да для жены. Шнива же это песня просто, когда за грибами, на ...
В прошлом году тольяттинцы собрали более 32 тыс. Chevrolet Niva
Всего с начала производства реализовано 638 175 Chevrolet Niva, в том числе 46 255 ед. — в страны СНГ. На сегодняшний день продажи внедорожника осуществляют 147 дилеров в Российской Федерации, 8 дилеров и 3 дистрибьютора в странах Ближнего зарубежья. {{material_98734}} Напомним, что в конце 2016-го СП продлило действие программы обновления парка колесных транспортных средств, предусматривающей приобретение Chevrolet Niva на льготных условиях как физическими, так и юридическими лицами, до 31 марта 2017 года. Автовладельцы смогут обменять свой автомобиль по программе trade-in или сдать его на утилизацию и получить скидку на покупку нового автомобиля. Стартовая цена внедорожника с учетом спецпредложения - 499 000 рублей. Таким образом, максимальная выгода при покупке базовой комплектации L с учетом скидки по утилизации составит 85 000 рублей. Для комплектаций LC, LE, LE+, GL, GLC будут сохранены прежние условия программы: сумма скидки по программе утилизации составит 40 000 рублей, по программе trade-in — 30 000 рублей.
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