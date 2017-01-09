9 января 2017, 18:31

В прошлом году тольяттинцы собрали более 32 тыс. Chevrolet Niva

В ушедшем году совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ», расположенное в Тольятти, произвело и отгрузило заказчикам 32 104 Chevrolet Niva. Дилерам отправлено 31 597 ед., в том числе 1 555 ед. — в страны СНГ.
Всего с начала производства реализовано 638 175 Chevrolet Niva, в том числе 46 255 ед. — в страны СНГ. На сегодняшний день продажи внедорожника осуществляют 147 дилеров в Российской Федерации, 8 дилеров и 3 дистрибьютора в странах Ближнего зарубежья.
 
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Напомним, что в конце 2016-го СП продлило действие программы обновления парка колесных транспортных средств, предусматривающей приобретение Chevrolet Niva на льготных условиях как физическими, так и юридическими лицами, до 31 марта 2017 года.
 
Автовладельцы смогут обменять свой автомобиль по программе trade-in или сдать его на утилизацию и получить скидку на покупку нового автомобиля. Стартовая цена внедорожника с учетом спецпредложения - 499 000 рублей. Таким образом, максимальная выгода при покупке базовой комплектации L с учетом скидки по утилизации составит 85 000 рублей.
 
Для комплектаций LC, LE, LE+, GL, GLC будут сохранены прежние условия программы: сумма скидки по программе утилизации составит 40 000 рублей, по программе trade-in — 30 000 рублей.

Комплектации и технические характеристики

Chevrolet Niva LC 1.7 MT 4x4
Год выпуска, с2009
Год выпуска, по2016
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин80
Объем двигателя1690
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл14.1
Загородный цикл8.8
Смешанный цикл10.8
ТопливоАИ-95
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Отзывы по теме
Форум Chevrolet Niva
От Шнивы просто балдею! Брал в 2013 в ноябре, полный пакет, но без кондюка (живу на севере, он тут мне ненужен) . Ну да, расход и мощность движка не айс. Ну а в остальном просто кайф. Есть еще Хундай-Солярис, но он так-по городу помотаться да для жены. Шнива же это песня просто, когда за грибами, на ...
Николай
Chevrolet Niva II увидим через 3 года
Гнать в шею итальянцев от Нивы !!! Пусть на себя пластик лепят ! Поставьте нормальный движок вместо фиатовской переделки, и оставьте машину в покое!!!
Андрей
Не пропущу. Я же – внедорожник
Ну и дура, теперь будет виновата в ДТП, если не было контакта со Шнивой. А тот дятел получит 100 рублевый штраф.
longman1188
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В прошлом году тольяттинцы собрали более 32 тыс. Chevrolet Niva
Всего с начала производства реализовано 638 175 Chevrolet Niva, в том числе 46 255 ед. — в страны СНГ. На сегодняшний день продажи внедорожника осуществляют 147 дилеров в Российской Федерации, 8 дилеров и 3 дистрибьютора в странах Ближнего зарубежья. {{material_98734}}  Напомним, что в конце 2016-го СП продлило действие программы обновления парка колесных транспортных средств, предусматривающей приобретение Chevrolet Niva на льготных условиях как физическими, так и юридическими лицами, до 31 марта 2017 года. Автовладельцы смогут обменять свой автомобиль по программе trade-in или сдать его на утилизацию и получить скидку на покупку нового автомобиля. Стартовая цена внедорожника с учетом спецпредложения - 499 000 рублей. Таким образом, максимальная выгода при покупке базовой комплектации L с учетом скидки по утилизации составит 85 000 рублей. Для комплектаций LC, LE, LE+, GL, GLC будут сохранены прежние условия программы: сумма скидки по программе утилизации составит 40 000 рублей, по программе trade-in — 30 000 рублей.
2017-01-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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