В России будет продаваться большой кроссовер Dongfeng
Агрегат будет работать в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. В более дорогих вариантах исполнения под капотом кроссовера окажется 150-сильный турбированным мотор объемом 1,5 литра. С ним будет сочетаться 6-ступенчатая «механика» или вариатор.
Уже в «базе» DFM 580 порадует наличием 4 подушек безопасности, ABS, системой распределения тормозных усилий и камерой заднего вида с разрешением высокого качества. В роскошных комплектациях новинка получит видеорегистратор, панорамную крышу, а также мультимедийный комплекс с 10-дюймовым сенсорным дисплеем и навигатором. За доплату преложат систему бесключевого доступа в салон.
Премьера автомобиля состоялась в середине апреля на автосалоне в Шанхае. Всего предусмотрено 6 комбинаций складывания кресел, в результате чего длина грузового отсека может составить от 390 до 1960 мм.
|Большие кроссоверы актуальны в России.
|Доверие к производителям из КНР пока что низкое.
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