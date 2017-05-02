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2 мая 2017, 15:37

В России будет продаваться большой кроссовер Dongfeng

На российском авторынке в скором времени может появиться большой вседорожник DFM 580. Автомобиль, рассчитанный на 7 пассажиров, привезут с 1,8-литровым бензиновым атмосферником мощностью 132 л. с.
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Агрегат будет работать в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. В более дорогих вариантах исполнения под капотом кроссовера окажется 150-сильный турбированным мотор объемом 1,5 литра. С ним будет сочетаться 6-ступенчатая «механика» или вариатор.

Уже в «базе» DFM 580 порадует наличием 4 подушек безопасности, ABS, системой распределения тормозных усилий и камерой заднего вида с разрешением высокого качества. В роскошных комплектациях новинка получит видеорегистратор, панорамную крышу, а также мультимедийный комплекс с 10-дюймовым сенсорным дисплеем и навигатором. За доплату преложат систему бесключевого доступа в салон.

Премьера автомобиля состоялась в середине апреля на автосалоне в Шанхае. Всего предусмотрено 6 комбинаций складывания кресел, в результате чего длина грузового отсека может составить от 390 до 1960 мм.

Плюсы и минусы
Большие кроссоверы актуальны в России.Доверие к производителям из КНР пока что низкое.
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Комментарии
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Отзывы по теме
Тест-драйв Dongfeng S30: китайские доводы
Купил dfm s30 в январе этого года.Вроде все устраивает, только вот рейка длинная и подвеска на ямках кажется жестковата.Что скажите.Да еще при вкл задней передачи постоянно звучит звук.
андр164
Тест-драйв Dongfeng H30 Cross: китайский «кросс»
Пересел на DFM H30 Cross с ВАЗа 21927 — полный восторг. Пока пробег всего 1,5 тыс км и только по городу, но я однозначно доволен покупкой. Еще ничего не ломалось, хотя езжу на работу и обратно + на выходных. Управление четкое, бех «сюрпризов», а уровень комплектации ВАЗу и не снился.
Боря
Причины неисправности топливной аппаратуры дизеля
спасибо, довольно таки полезно, главное недалеко от моего дома, если что теперь знаю куда можно будет обратиться
Пан Тони
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В России будет продаваться большой кроссовер Dongfeng
Агрегат будет работать в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. В более дорогих вариантах исполнения под капотом кроссовера окажется 150-сильный турбированным мотор объемом 1,5 литра. С ним будет сочетаться 6-ступенчатая «механика» или вариатор.Уже в «базе» DFM 580 порадует наличием 4 подушек безопасности, ABS, системой распределения тормозных усилий и камерой заднего вида с разрешением высокого качества. В роскошных комплектациях новинка получит видеорегистратор, панорамную крышу, а также мультимедийный комплекс с 10-дюймовым сенсорным дисплеем и навигатором. За доплату преложат систему бесключевого доступа в салон.Премьера автомобиля состоялась в середине апреля на автосалоне в Шанхае. Всего предусмотрено 6 комбинаций складывания кресел, в результате чего длина грузового отсека может составить от 390 до 1960 мм.
2017-05-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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