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27 апреля 2017, 10:13

В России будут развивать беспилотники

Минпромторг России планирует стимулировать внедрение систем беспилотного вождения и интеллектуальных телематических систем на транспорте. Это позволит сократить число пострадавших в ДТП и вовремя оказать помощь раненым.
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Как считают в министерстве, для успешного внедрения различных телематических технологий необходимо выработать новые общие правила, которые определят роли, возможности и обязанности участников сторон. Сейчас сформирована рабочая группа по разработке «дорожной карты». Они займутся разработкой необходимых изменений в нормативно-правовой системе для внедрения телематических транспортных систем с участием автопроизводителей, дилеров, ИТ-компаний, испытательных лабораторий.

Чтобы увеличить объемы производства и продаж техники, оснащенной новыми сервисами, Минпромторг России с 2018 года планирует стимулировать спрос на новые автомобили с системами автономного вождения разного уровня, а также телематическими системами и системой «ЭРА-Глонасс». Правда, какие меры для этого будут предприняты, не уточняется.

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Отзывы по теме
Кроссовер DFM AX7 получил российский патент
Не приживется он в России с такой ценой.
Серго
отзыв о pitline, г. Москва, ЮЗАО, проезд Одоевского, д.10
Была у ребят 4 месяца назад. Ремонтировали ходовую, всё сделали по высшему разряду. Видно, что специалисты своего дела, я осталась очень довольна работой.
Marina LapinA
BMW откажется от «механики» и «роботов»
бмв вы придурки , бмв должно быть только на механике в этом весь кайф , и во вторых кто вам дал право решать за нас потребителей на какой коробке нам ездить .
мороз
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В России будут развивать беспилотники
Как считают в министерстве, для успешного внедрения различных телематических технологий необходимо выработать новые общие правила, которые определят роли, возможности и обязанности участников сторон. Сейчас сформирована рабочая группа по разработке «дорожной карты». Они займутся разработкой необходимых изменений в нормативно-правовой системе для внедрения телематических транспортных систем с участием автопроизводителей, дилеров, ИТ-компаний, испытательных лабораторий.Чтобы увеличить объемы производства и продаж техники, оснащенной новыми сервисами, Минпромторг России с 2018 года планирует стимулировать спрос на новые автомобили с системами автономного вождения разного уровня, а также телематическими системами и системой «ЭРА-Глонасс». Правда, какие меры для этого будут предприняты, не уточняется.
2017-04-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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