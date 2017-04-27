В России будут развивать беспилотники
Как считают в министерстве, для успешного внедрения различных телематических технологий необходимо выработать новые общие правила, которые определят роли, возможности и обязанности участников сторон. Сейчас сформирована рабочая группа по разработке «дорожной карты». Они займутся разработкой необходимых изменений в нормативно-правовой системе для внедрения телематических транспортных систем с участием автопроизводителей, дилеров, ИТ-компаний, испытательных лабораторий.
Чтобы увеличить объемы производства и продаж техники, оснащенной новыми сервисами, Минпромторг России с 2018 года планирует стимулировать спрос на новые автомобили с системами автономного вождения разного уровня, а также телематическими системами и системой «ЭРА-Глонасс». Правда, какие меры для этого будут предприняты, не уточняется.
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