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11 мая 2017, 14:00

В России будут выпускать новые кроссоверы Mazda

На заводе Mazda во Владивостоке будут выпускать обновленный вариант компактного кроссовера CX-5 и нового большого CX-9. Модели поступят в продажу летом и осенью соответственно.
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В России будут выпускать новые кроссоверы Mazda Mazda CX-5, Mazda CX-9, Mazda CX-5, Mazda CX-9

Как рассказал «Газете.ру» председатель комитета автопроизводителей АЕБ и глава Mazda Motor Rus Йорг Шрайбер, компания намерена расширить ассортимент выпускаемых моделей, чтобы укрепить позиции на рынке нашей страны. В настоящий момент с конвейера дальневосточного предприятия сходят текущий вариант CX-5 и седан Mazda 6.

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По словам топ-менеджера, российские власти заинтересованы в том, чтобы привлекать новые инвестиции на долгосрочной основе. Возможность планирования сейчас крайне важна, поэтому в Mazda решили подписать СПИК и продолжить инвестировать. Также на заводе во Владивостоке японский автопроизводитель будет выпускать двигатели.

Что касается версии Mazda CX-9 для российского авторынка, то пока неясно, с каким мотором она будет доступна покупателям. Йорг Шрайбер пояснил, что цены и комплектации автомобиля будут объявлены ближе к старту продаж.

Плюсы и минусы
Локальная сборка позволит удержать стоимость автомобилей.Качество российской сборки по-прежнему подвергается критике.
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Комплектации и технические характеристики

Mazda CX-5 Supreme 2.5 AT 4x4Mazda CX-9 Sport 3.7 ATMazda CX-5 Supreme 2.5 AT 4x4Mazda CX-9 Sport 3.7 AT
Год выпуска, с2015 2012 2015 2012
Год выпуска, по2016 2014 2016 2014
Кузовкроссовер кроссовер кроссовер кроссовер
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин192 277 192 277
Объем двигателя2488 2488
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая Автоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный полный полный полный
Городской цикл9.3 15.4 9.3 15.4
Загородный цикл6.1 9.0 6.1 9.0
Смешанный цикл7.3 7.3
ТопливоАИ-95 бензин АИ-95 бензин
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Отзывы по теме
Форум Mazda CX-5
| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
tel89177831519
Форум Mazda CX-9
Два года катаюсь на Мазда СХ9 доволен Классная машина Хают ее те кто не незнает этой машины Хорошее соотнашение цены и качества
Андрей
Представлен обновленный Mazda CX-5
"Версия Mazda CX-5 2017 модельного года с 2-литровым бензиновым двигателям V4 способна развивать мощность 114 л.с. и 200 нм крутящего момента. Существует похожая модификация, но уже с объемом 2,5 литра, такой мотор генерирует мощность 140 л.с. и 251 нм крутящего момента." Таких двигателей даже на предыдущей ...
Александр
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В России будут выпускать новые кроссоверы Mazda
Как рассказал «Газете.ру» председатель комитета автопроизводителей АЕБ и глава Mazda Motor Rus Йорг Шрайбер, компания намерена расширить ассортимент выпускаемых моделей, чтобы укрепить позиции на рынке нашей страны. В настоящий момент с конвейера дальневосточного предприятия сходят текущий вариант CX-5 и седан Mazda 6.{{material_119007}}По словам топ-менеджера, российские власти заинтересованы в том, чтобы привлекать новые инвестиции на долгосрочной основе. Возможность планирования сейчас крайне важна, поэтому в Mazda решили подписать СПИК и продолжить инвестировать. Также на заводе во Владивостоке японский автопроизводитель будет выпускать двигатели.Что касается версии Mazda CX-9 для российского авторынка, то пока неясно, с каким мотором она будет доступна покупателям. Йорг Шрайбер пояснил, что цены и комплектации автомобиля будут объявлены ближе к старту продаж.
2017-05-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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