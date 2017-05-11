В России будут выпускать новые кроссоверы Mazda
Как рассказал «Газете.ру» председатель комитета автопроизводителей АЕБ и глава Mazda Motor Rus Йорг Шрайбер, компания намерена расширить ассортимент выпускаемых моделей, чтобы укрепить позиции на рынке нашей страны. В настоящий момент с конвейера дальневосточного предприятия сходят текущий вариант CX-5 и седан Mazda 6.
По словам топ-менеджера, российские власти заинтересованы в том, чтобы привлекать новые инвестиции на долгосрочной основе. Возможность планирования сейчас крайне важна, поэтому в Mazda решили подписать СПИК и продолжить инвестировать. Также на заводе во Владивостоке японский автопроизводитель будет выпускать двигатели.
Что касается версии Mazda CX-9 для российского авторынка, то пока неясно, с каким мотором она будет доступна покупателям. Йорг Шрайбер пояснил, что цены и комплектации автомобиля будут объявлены ближе к старту продаж.
|Локальная сборка позволит удержать стоимость автомобилей.
|Качество российской сборки по-прежнему подвергается критике.
Комплектации и технические характеристики
|Mazda CX-5 Supreme 2.5 AT 4x4
|Mazda CX-9 Sport 3.7 AT
|Mazda CX-5 Supreme 2.5 AT 4x4
|Mazda CX-9 Sport 3.7 AT
|Год выпуска, с
|2015
|2012
|2015
|2012
|Год выпуска, по
|2016
|2014
|2016
|2014
|Кузов
|кроссовер
|кроссовер
|кроссовер
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|192
|277
|192
|277
|Объем двигателя
|2488
|2488
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|полный
|полный
|полный
|Городской цикл
|9.3
|15.4
|9.3
|15.4
|Загородный цикл
|6.1
|9.0
|6.1
|9.0
|Смешанный цикл
|7.3
|7.3
|Топливо
|АИ-95
|бензин
|АИ-95
|бензин
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