В России могут возобновить сборку Audi
О планах относительно возобновления сборки автомобилей марки Audi в России рассказал в интервью руководитель офиса компании Volkswagen – «Фольксваген Груп Рус» – Маркус Озегович.
Сейчас компания Volkswagen выпускает свои легковые автомобили в России на двух заводах – в Калуге и Нижнем Новгороде. Предприятие группы «ГАЗ» занимается сборкой машин Skoda Yeti, Volkswagen Jetta и Skoda Octavia. Завод в Калуге выпускает модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid.
Как рассказал Маркус Озегович, «Фольксваген Груп Рус» надеется на получение аналогичных условий, которые предоставляет государство концерну Daimler – то есть разрешение на продажи машин госструктурам.
Ранее мы писали
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал инвестистиционный контракт по строительству завода ...Читать далее
«У наших автомобилей Audi, собранных в Калуге, больше нет сертификатов, что они произведены в России, потому что правила очень ужесточились с начала 2017 года, и мы не можем продавать их госструктурам - только корпоративным и частным клиентам. Но Mercedes-Benz такие бумаги получит, поэтому нам необходимо понять, как вести себя», - сказал топ-менеджер. Переговоры относительно предоставления преференций сейчас ведутся.
Добавим, что автоконцерн Daimler в феврале подписал специальный инвестиционный контракт на строительство завода Mercedes-Benz в Подмосковье. Документ предполагает создание производства полного цикла по выпуску седанов E-класса и внедорожников, включая локализацию сварки, окраски, сборки автомобилей, а также выполнение цепочки логистических операций. Инвестиции составят не менее 15 млрд рублей. Срок проекта - 9 лет, запуск производства запланирован на 2019 год, производственные мощности завода будут составлять, по предварительной оценке, 20 000 автомобилей в год.
Впрочем, «Фольксваген Груп Рус» к таким планам относится скептически.
«Такой объем в России мы не можем производить. И я бы очень хотел увидеть, если Mercedes-Benz пригласит меня на церемонию открытия своего завода, что именно там производится по полному циклу. В любом случае ход с их стороны интересный», - сказал Маркус Озегович.
Читайте по теме
Компания Audi отмечает 20-летний юбилей модели A3
03.12.2016, 20:55
Пытаемся управлять скольжением на тележке задней оси
21.11.2016, 18:33
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
На каких кабриолетах мы дружно въезжаем в лето
07.06.2016, 22:29
Правда ли, что «зенитовцы» не хотят пересаживаться с Audi на Nissan?
13.05.2015, 20:00
Детройт знакомит с новым Audi Q7
13.01.2015, 18:53
Читайте по теме
Компания Audi отмечает 20-летний юбилей модели A3
03.12.2016, 20:55
Пытаемся управлять скольжением на тележке задней оси
21.11.2016, 18:33
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
На каких кабриолетах мы дружно въезжаем в лето
07.06.2016, 22:29
Правда ли, что «зенитовцы» не хотят пересаживаться с Audi на Nissan?
13.05.2015, 20:00
Детройт знакомит с новым Audi Q7
13.01.2015, 18:53
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
| Господа! | хочу купить А2, но не могу ни с кем связаться здесь! | нужен авто с дизельным двигателем до 350тыр. 89657777471
полный привод с 200 ауди пойдет на купе!?????
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное