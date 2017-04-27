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27 апреля 2017, 12:16

В России могут возобновить сборку Audi

О планах относительно возобновления сборки автомобилей марки Audi в России рассказал в интервью руководитель офиса компании Volkswagen – «Фольксваген Груп Рус» – Маркус Озегович.
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Сейчас компания Volkswagen выпускает свои легковые автомобили в России на двух заводах – в Калуге и Нижнем Новгороде. Предприятие группы «ГАЗ» занимается сборкой машин Skoda Yeti, Volkswagen Jetta и Skoda Octavia. Завод в Калуге выпускает модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid.
 
Как рассказал Маркус Озегович, «Фольксваген Груп Рус» надеется на получение аналогичных условий, которые предоставляет государство концерну Daimler – то есть разрешение на продажи машин госструктурам.
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«У наших автомобилей Audi, собранных в Калуге, больше нет сертификатов, что они произведены в России, потому что правила очень ужесточились с начала 2017 года, и мы не можем продавать их госструктурам - только корпоративным и частным клиентам. Но Mercedes-Benz такие бумаги получит, поэтому нам необходимо понять, как вести себя», - сказал топ-менеджер. Переговоры относительно предоставления преференций сейчас ведутся.
 
Добавим, что автоконцерн Daimler в феврале подписал специальный инвестиционный контракт на строительство завода Mercedes-Benz в Подмосковье. Документ предполагает создание производства полного цикла по выпуску седанов E-класса и внедорожников, включая локализацию сварки, окраски, сборки автомобилей, а также выполнение цепочки логистических операций. Инвестиции составят не менее 15 млрд рублей. Срок проекта - 9 лет, запуск производства запланирован на 2019 год, производственные мощности завода будут составлять, по предварительной оценке, 20 000 автомобилей в год.
 
Впрочем, «Фольксваген Груп Рус» к таким планам относится скептически.
 
«Такой объем в России мы не можем производить. И я бы очень хотел увидеть, если Mercedes-Benz пригласит меня на церемонию открытия своего завода, что именно там производится по полному циклу. В любом случае ход с их стороны интересный», - сказал Маркус Озегович.
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В России могут возобновить сборку Audi
Сейчас компания Volkswagen выпускает свои легковые автомобили в России на двух заводах – в Калуге и Нижнем Новгороде. Предприятие группы «ГАЗ» занимается сборкой машин Skoda Yeti, Volkswagen Jetta и Skoda Octavia. Завод в Калуге выпускает модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Как рассказал Маркус Озегович, «Фольксваген Груп Рус» надеется на получение аналогичных условий, которые предоставляет государство концерну Daimler – то есть разрешение на продажи машин госструктурам.{{material_118010}} «У наших автомобилей Audi, собранных в Калуге, больше нет сертификатов, что они произведены в России, потому что правила очень ужесточились с начала 2017 года, и мы не можем продавать их госструктурам - только корпоративным и частным клиентам. Но Mercedes-Benz такие бумаги получит, поэтому нам необходимо понять, как вести себя», - сказал топ-менеджер. Переговоры относительно предоставления преференций сейчас ведутся. Добавим, что автоконцерн Daimler в феврале подписал специальный инвестиционный контракт на строительство завода Mercedes-Benz в Подмосковье. Документ предполагает создание производства полного цикла по выпуску седанов E-класса и внедорожников, включая локализацию сварки, окраски, сборки автомобилей, а также выполнение цепочки логистических операций. Инвестиции составят не менее 15 млрд рублей. Срок проекта - 9 лет, запуск производства запланирован на 2019 год, производственные мощности завода будут составлять, по предварительной оценке, 20 000 автомобилей в год. Впрочем, «Фольксваген Груп Рус» к таким планам относится скептически. «Такой объем в России мы не можем производить. И я бы очень хотел увидеть, если Mercedes-Benz пригласит меня на церемонию открытия своего завода, что именно там производится по полному циклу. В любом случае ход с их стороны интересный», - сказал Маркус Озегович.
2017-04-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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