В России не будут продавать «Опели»
Несмотря на многочисленные слухи о возвращении «Опеля», на российском авторынке не возобновят продажи автомобилей под этой маркой. Это, в частности, подтвердил Motor.ru
вице-президент по коммуникациям Opel Йохан Виллемс.
Концерн PSA приобрел контрольный пакет акций Opel у General Motors. Французы отдали 2,3 млрд долларов за покупку брендов Opel и Vauxhall, 6 сборочных и 5 компонентов - производственных мощностей и инженерный центр (Рюссельсхайм, Германия). Как говорят в концерне, 40 000 бывших сотрудников General Motors будут работать на своих же местах.
Сейчас концерн PSA является третьим автопроизводителем в Европе после Volkswagen Group и Альянса Renault-Nissan. В прошлом году он получил 1,2 млрд евро чистой прибыли, тогда как годом ранее зафиксирован убыток в 555 млн евро. При этом операционная прибыль автомобильного подразделения достигла 5%, а объем свободных денежных средство составил 3,8 млрд евро, что почти вдвое больше намеченных ранее целей. Нынешняя сделка позволит создать производителя, который будет владельцем 16% европейского автомобильного рынка. В этом случае он сможет занять 2 место в регионе.
Между тем, Opel покинул российский рынок в конце 2015 года. Такое решение в концерне General Motors объяснили нежеланием инвестировать в рынок с непонятными перспективами.
|Россияне уже привыкли жить без возможности купить новый Opel.
|До сих пор не ясно, что будет с законсервированным заводом под Петербургом.
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