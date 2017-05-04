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4 мая 2017, 19:04

В России не будут продавать «Опели»

После того, как французская группа PSA Peugeot Citroen выкупила права на марку Opel, российские поклонники немецкой марки замерли в ожидании того, что машины с этим шильдиком снова будут продавать в нашей стране. Не случилось.
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Несмотря на многочисленные слухи о возвращении «Опеля», на российском авторынке не возобновят продажи автомобилей под этой маркой. Это, в частности, подтвердил Motor.ru
вице-президент по коммуникациям Opel Йохан Виллемс.

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Концерн PSA приобрел контрольный пакет акций Opel у General Motors. Французы отдали 2,3 млрд долларов за покупку брендов Opel и Vauxhall, 6 сборочных и 5 компонентов - производственных мощностей и инженерный центр (Рюссельсхайм, Германия). Как говорят в концерне, 40 000 бывших сотрудников General Motors будут работать на своих же местах.

Сейчас концерн PSA является третьим автопроизводителем в Европе после Volkswagen Group и Альянса Renault-Nissan. В прошлом году он получил 1,2 млрд евро чистой прибыли, тогда как годом ранее зафиксирован убыток в 555 млн евро. При этом операционная прибыль автомобильного подразделения достигла 5%, а объем свободных денежных средство составил 3,8 млрд евро, что почти вдвое больше намеченных ранее целей. Нынешняя сделка позволит создать производителя, который будет владельцем 16% европейского автомобильного рынка. В этом случае он сможет занять 2 место в регионе.

Между тем, Opel покинул российский рынок в конце 2015 года. Такое решение в концерне General Motors объяснили нежеланием инвестировать в рынок с непонятными перспективами.

Плюсы и минусы
Россияне уже привыкли жить без возможности купить новый Opel.До сих пор не ясно, что будет с законсервированным заводом под Петербургом.
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В России не будут продавать «Опели»
Несмотря на многочисленные слухи о возвращении «Опеля», на российском авторынке не возобновят продажи автомобилей под этой маркой. Это, в частности, подтвердил Motor.ru вице-президент по коммуникациям Opel Йохан Виллемс.{{material_118976}} Концерн PSA приобрел контрольный пакет акций Opel у General Motors. Французы отдали 2,3 млрд долларов за покупку брендов Opel и Vauxhall, 6 сборочных и 5 компонентов - производственных мощностей и инженерный центр (Рюссельсхайм, Германия). Как говорят в концерне, 40 000 бывших сотрудников General Motors будут работать на своих же местах.Сейчас концерн PSA является третьим автопроизводителем в Европе после Volkswagen Group и Альянса Renault-Nissan. В прошлом году он получил 1,2 млрд евро чистой прибыли, тогда как годом ранее зафиксирован убыток в 555 млн евро. При этом операционная прибыль автомобильного подразделения достигла 5%, а объем свободных денежных средство составил 3,8 млрд евро, что почти вдвое больше намеченных ранее целей. Нынешняя сделка позволит создать производителя, который будет владельцем 16% европейского автомобильного рынка. В этом случае он сможет занять 2 место в регионе. Между тем, Opel покинул российский рынок в конце 2015 года. Такое решение в концерне General Motors объяснили нежеланием инвестировать в рынок с непонятными перспективами.
2017-05-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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