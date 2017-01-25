25 января 2017, 19:55

В России официально представлен SsangYong Tivoli

Корейский бренд SsangYong сегодня официально объявил о старте продаж сразу 2 своих новых моделей - Tivoli и Tivoli XLV. Анонсирована стартовая стоимость Tivoli – 999 000 рублей. Пилотные машины уже доехали до дилерских центров SsangYong.
  В России официально представлен SsangYong Tivoli В России официально представлен SsangYong Tivoli В России официально представлен SsangYong Tivoli В России официально представлен SsangYong Tivoli В России официально представлен SsangYong Tivoli
5
фото
  
Tivoli будет нам доступен в 2 модификациях: стандартная и удлиненная (XLV). В списке его оборудования заметим мультимедийную систему с сенсорным дисплеем 7 дюймов, настраиваемую подсветку комбинации приборов в 6 вариантах, информативныуй многофункциональный дисплей, светодиодную интерьерную подсветку салона.
 
SsangYong Tivoli 1.6 МТ
1.6 л, 128 л.с
Механическая 6-ступенчатая
170 км/ч
4195 x 1795 x 1590 мм
передний
АИ-95, 6.6 л на 100 км
Все характеристики
 
Далее видим вентилируемое сиденье водителя с электроприводом, подогрев передних и задних сидений, рулевое колесо с подогревом, регулируемую по наклону спинку второго ряда сидений, а также двузонный климат-контроль. Объем багажного отделения, в зависимости от модификации, составляет от 423 до 720 литров.
 
Решен и вопрос безопасности – за нее отвечают 6 подушек безопасности (2 фронтальные, 2 передние боковые плюс надувные шторки) и системы активной безопасности (ESP, ASR, HBA, ARP, ESS).
 
В движение кроссовер приводит 1,6-литровый 128-сильный бензиновый двигатель eXGI. С ним в связке трудится 6-ступенчатая механическая КПП или (на выбор) автоматическая трансмиссия с 3 режимами вождения. Есть модификация с передним приводом, есть с полным.
Вадим Швецов, генеральный директор компании "Соллерс" « Компания SsangYong продолжает оставаться для нас одним из приоритетных партнеров. Уверен в правильности стратегии по возобновлению продаж машин корейского бренда на российском рынке. Ожидаем, что основным драйвером продаж как раз-таки станет кроссовер Tivoli - новая для нас модель, рассчитанная на широкий круг потребителей »
Вадим Швецов, генеральный директор компании "Соллерс"
 
Напомним, что по итогам 2016 года в России был реализован всего 1 141 автомобиль SsangYong. Это на 78% (5 194 ед.) меньше показателя позапрошлого года. Таковы данные Комитета автопроизводителей АЕБ.  
Новинки и концепт кары Санг Енг, Санг Йонг, ССангЙонг Тиволи

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум SsangYong Musso
Подскажите пожалуйста муссо 2,9 дизель!кипит постоянно.Радиатор уже покупал старый взорвался отгазов!!и в чем причина не как не могу понять!подскажите может кто сталкивался????
кирилл
Форум SsangYong Kyron
130000пробег толко поменял верхные шарови
дарын
Форум SsangYong Actyon
Ездил и на советских и на РФ и на японских. 3 недели назад взял Актион 2014 механика-передний привод. Авто нравится. Чувствительная подвеска по сравнению с ПАТРИОТОМ. В целом - доволен.
Николай
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква SsangYong Автомудрость SsangYong АвтоПитер SsangYong Дизайн и тюнинг SsangYong Новинки и концепт кары SsangYong Новости и акции автосалонов SsangYong Автосалоны и дилеры марки SsangYong Аренда и прокат авто марки SsangYong Автоклубы и форумы автозавчастей марки SsangYong Автосервисы и магазины автозапчастей марки SsangYong
Главные материалы
Тест-драйв Daewoo Damas: маленький проныра
Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Продажа SsangYong Tivoli
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 65 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 81 модель
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Tivoli
В России официально представлен SsangYong Tivoli
Tivoli будет нам доступен в 2 модификациях: стандартная и удлиненная (XLV). В списке его оборудования заметим мультимедийную систему с сенсорным дисплеем 7 дюймов, настраиваемую подсветку комбинации приборов в 6 вариантах, информативныуй многофункциональный дисплей, светодиодную интерьерную подсветку салона. {{params_56732}} Далее видим вентилируемое сиденье водителя с электроприводом, подогрев передних и задних сидений, рулевое колесо с подогревом, регулируемую по наклону спинку второго ряда сидений, а также двузонный климат-контроль. Объем багажного отделения, в зависимости от модификации, составляет от 423 до 720 литров. Решен и вопрос безопасности – за нее отвечают 6 подушек безопасности (2 фронтальные, 2 передние боковые плюс надувные шторки) и системы активной безопасности (ESP, ASR, HBA, ARP, ESS).  В движение кроссовер приводит 1,6-литровый 128-сильный бензиновый двигатель eXGI. С ним в связке трудится 6-ступенчатая механическая КПП или (на выбор) автоматическая трансмиссия с 3 режимами вождения. Есть модификация с передним приводом, есть с полным. {{person_15_Компания SsangYong продолжает оставаться для нас одним из приоритетных партнеров. Уверен в правильности стратегии по возобновлению продаж машин корейского бренда на российском рынке. Ожидаем, что основным драйвером продаж как раз-таки станет кроссовер Tivoli - новая для нас модель, рассчитанная на широкий круг потребителей}} Напомним, что по итогам 2016 года в России был реализован всего 1 141 автомобиль SsangYong. Это на 78% (5 194 ед.) меньше показателя позапрошлого года. Таковы данные Комитета автопроизводителей АЕБ.  
2017-01-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG