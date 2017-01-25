В России официально представлен SsangYong Tivoli

Корейский бренд SsangYong сегодня официально объявил о старте продаж сразу 2 своих новых моделей - Tivoli и Tivoli XLV. Анонсирована стартовая стоимость Tivoli – 999 000 рублей. Пилотные машины уже доехали до дилерских центров SsangYong.
Tivoli будет нам доступен в 2 модификациях: стандартная и удлиненная (XLV). В списке его оборудования заметим мультимедийную систему с сенсорным дисплеем 7 дюймов, настраиваемую подсветку комбинации приборов в 6 вариантах, информативныуй многофункциональный дисплей, светодиодную интерьерную подсветку салона.
Далее видим вентилируемое сиденье водителя с электроприводом, подогрев передних и задних сидений, рулевое колесо с подогревом, регулируемую по наклону спинку второго ряда сидений, а также двузонный климат-контроль. Объем багажного отделения, в зависимости от модификации, составляет от 423 до 720 литров.
Решен и вопрос безопасности – за нее отвечают 6 подушек безопасности (2 фронтальные, 2 передние боковые плюс надувные шторки) и системы активной безопасности (ESP, ASR, HBA, ARP, ESS).
В движение кроссовер приводит 1,6-литровый 128-сильный бензиновый двигатель eXGI. С ним в связке трудится 6-ступенчатая механическая КПП или (на выбор) автоматическая трансмиссия с 3 режимами вождения. Есть модификация с передним приводом, есть с полным.
«Компания SsangYong продолжает оставаться для нас одним из приоритетных партнеров. Уверен в правильности стратегии по возобновлению продаж машин корейского бренда на российском рынке. Ожидаем, что основным драйвером продаж как раз-таки станет кроссовер Tivoli - новая для нас модель, рассчитанная на широкий круг потребителей»
Вадим Швецов, генеральный директор компании "Соллерс"
Напомним, что по итогам 2016 года в России был реализован всего 1 141 автомобиль SsangYong. Это на 78% (5 194 ед.) меньше показателя позапрошлого года. Таковы данные Комитета автопроизводителей АЕБ.
Новинки и концепт кары Санг Енг, Санг Йонг, ССангЙонг Тиволи
Tivoli будет нам доступен в 2 модификациях: стандартная и удлиненная (XLV). В списке его оборудования заметим мультимедийную систему с сенсорным дисплеем 7 дюймов, настраиваемую подсветку комбинации приборов в 6 вариантах, информативныуй многофункциональный дисплей, светодиодную интерьерную подсветку салона. {{params_56732}} Далее видим вентилируемое сиденье водителя с электроприводом, подогрев передних и задних сидений, рулевое колесо с подогревом, регулируемую по наклону спинку второго ряда сидений, а также двузонный климат-контроль. Объем багажного отделения, в зависимости от модификации, составляет от 423 до 720 литров. Решен и вопрос безопасности – за нее отвечают 6 подушек безопасности (2 фронтальные, 2 передние боковые плюс надувные шторки) и системы активной безопасности (ESP, ASR, HBA, ARP, ESS). В движение кроссовер приводит 1,6-литровый 128-сильный бензиновый двигатель eXGI. С ним в связке трудится 6-ступенчатая механическая КПП или (на выбор) автоматическая трансмиссия с 3 режимами вождения. Есть модификация с передним приводом, есть с полным. {{person_15_Компания SsangYong продолжает оставаться для нас одним из приоритетных партнеров. Уверен в правильности стратегии по возобновлению продаж машин корейского бренда на российском рынке. Ожидаем, что основным драйвером продаж как раз-таки станет кроссовер Tivoli - новая для нас модель, рассчитанная на широкий круг потребителей}} Напомним, что по итогам 2016 года в России был реализован всего 1 141 автомобиль SsangYong. Это на 78% (5 194 ед.) меньше показателя позапрошлого года. Таковы данные Комитета автопроизводителей АЕБ.
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