В России отзываются 3 200 автомобилей Mercedes

По уточненным сведениям, кампания коснется 3 236 ед. транспортных средств из-за возможных проблем с передними колесами. Отзыву подлежат модели Sprinter Classic (909), проданные с февраля по декабрь 2016 года.
В сообщении Росстандарта указано, что причиной отзыва послужила вероятность изнашивания ступицы переднего колеса. «В случае неисправности ходовые качества, а также управляемость транспортного средства могут значительно ухудшиться. Возможно неожиданное возникновение критического режима движения», - отметили в Росстандарте.
Все отозванные автомобили проверят и при необходимости переустановят карданный вал рулевого управления. Ремонтные работы будут бесплатны для автовладельцев.
Напомним, что в декабре 2016 года Mercedes отзывал в России 208 автомобилей S-class из-за проблем с ремнями безопасности.
В сообщении Росстандарта указано, что причиной отзыва послужила вероятность изнашивания ступицы переднего колеса. «В случае неисправности ходовые качества, а также управляемость транспортного средства могут значительно ухудшиться. Возможно неожиданное возникновение критического режима движения», - отметили в Росстандарте. Все отозванные автомобили проверят и при необходимости переустановят карданный вал рулевого управления. Ремонтные работы будут бесплатны для автовладельцев. Напомним, что в декабре 2016 года Mercedes отзывал в России 208 автомобилей S-class из-за проблем с ремнями безопасности.
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