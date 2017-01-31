31 января 2017, 09:59

В России отзываются 3 200 автомобилей Mercedes

По уточненным сведениям, кампания коснется 3 236 ед. транспортных средств из-за возможных проблем с передними колесами. Отзыву подлежат модели Sprinter Classic (909), проданные с февраля по декабрь 2016 года.
В сообщении Росстандарта указано, что причиной отзыва послужила вероятность изнашивания ступицы переднего колеса. «В случае неисправности ходовые качества, а также управляемость транспортного средства могут значительно ухудшиться. Возможно неожиданное возникновение критического режима движения», - отметили в Росстандарте.
 
Все отозванные автомобили проверят и при необходимости переустановят карданный вал рулевого управления. Ремонтные работы будут бесплатны для автовладельцев.
 
Напомним, что в декабре 2016 года Mercedes отзывал в России 208 автомобилей S-class из-за проблем с ремнями безопасности.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes Benz Sprinter 2.1 MT
Год выпуска, с2013
Год выпуска, по2014
Кузовмикроавтобус
Количество дверей/мест4
Тип двигателядизель
Мощность, л.с./ об/мин163 / 120 при 3800
Объем двигателя2143
Тип трансмисиимеханика 6
Приводзадний
Городской цикл9.1
Загородный цикл6.6
Смешанный цикл7.5
ТопливоДТ
Все характеристики
Новости Мерседес Бенц, Мерседес Спринтер

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mercedes Benz Sprinter
ребята помогите с проблемой у меня 2,9 тди мотор не тянет и греется заводится отлично на горячую и холодную
саша
Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с маршруткой в Пушкине
проезжал там мимо, фото в новости вообще не от туда, там совершенно другие т.с.
Вячеслав
Московские врачи пересядут на новые Mercedes Sprinter Classic
Ваш "ЛУИДОР"солярку жрет как танк
Александр
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mercedes Benz Автомудрость Mercedes Benz АвтоПитер Mercedes Benz Дизайн и тюнинг Mercedes Benz Новинки и концепт кары Mercedes Benz Новости и акции автосалонов Mercedes Benz Автосалоны и дилеры марки Mercedes Benz Аренда и прокат авто марки Mercedes Benz Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mercedes Benz Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mercedes Benz
Главные материалы
Тест-драйв Hyundai Grand Santa Fe: семейный дальнобойщик
Дилеры бьют по кризису сервис-центрами
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Продажа Mercedes Benz Sprinter
Купить Mercedes Benz Sprinter 2016 в Москве
1 651 054 Р
Купить Mercedes Benz Sprinter 2016 в Москве
1 651 054 Р
Купить Mercedes Benz Sprinter 2016 в Москве
1 651 054 Р
Купить Mercedes Benz Sprinter 2016 в Москве
1 632 000 Р
Купить Mercedes Benz Sprinter 2016 в Москве
1 632 000 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 22 модели
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
Citroen Jumper и еще 12 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Sprinter
В России отзываются 3 200 автомобилей Mercedes
В сообщении Росстандарта указано, что причиной отзыва послужила вероятность изнашивания ступицы переднего колеса. «В случае неисправности ходовые качества, а также управляемость транспортного средства могут значительно ухудшиться. Возможно неожиданное возникновение критического режима движения», - отметили в Росстандарте. Все отозванные автомобили проверят и при необходимости переустановят карданный вал рулевого управления. Ремонтные работы будут бесплатны для автовладельцев. Напомним, что в декабре 2016 года Mercedes отзывал в России 208 автомобилей S-class из-за проблем с ремнями безопасности.
2017-01-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG