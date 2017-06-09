9 июня 2017, 11:17

В России отзываются Ford Explorer

Официальный представитель Ford в России отзывает 240 автомобилей Explorer, которые были реализованы с марта по декабрь 2014 года. Проблемы обнаружились в подвеске.
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Как сообщает Росстандарт, причиной отзыва послужило плохое качество сварки на рычагах регулировки схождения задних колес. Этот дефект может стать не только причиной шума в задней подвеске, но также и повлечь за собой трудности рулевого управления, а возможно, и потерю контроля над ним.
 
На всех отзываемых Explorer заменят 2 рычага регулировки схождения колес и проверят правильность угла их установки. Для владельцев проблемных автомобилей все операции окажутся бесплатны.
 
Отметим, что проблемы нашлись у авто, которые собирались не в России.
 
В конце мая с конвейера завода Ford Sollers в Елабуге, напомним, сошел 15-тысячный кроссовер Explorer. Юбилейным стал автомобиль в комплектации Limited Plus цвета Frozen White, оснащенный двигателем V6 объемом 3,5 л (249 л.с.) и 6-ступенчатой АКПП.
 
Для российского рынка была изменена форма переднего бампера. Это улучшило геометрическую проходимость внедорожника. Мультимедийная система SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном полностью русифицирована и позволяет с помощью голосовых команд на русском языке управлять навигационными функциями, климат-контролем, аудиосистемой, телефонной книгой, мобильным телефоном.

Комплектации и технические характеристики

Ford Explorer XLT 3.5 АТ 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/7
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин249
Объем двигателя3496
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл14.9
Загородный цикл8.8
Смешанный цикл11.0
ТопливоАИ-92
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Отзывы по теме
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В России отзываются Ford Explorer
Как сообщает Росстандарт, причиной отзыва послужило плохое качество сварки на рычагах регулировки схождения задних колес. Этот дефект может стать не только причиной шума в задней подвеске, но также и повлечь за собой трудности рулевого управления, а возможно, и потерю контроля над ним. На всех отзываемых Explorer заменят 2 рычага регулировки схождения колес и проверят правильность угла их установки. Для владельцев проблемных автомобилей все операции окажутся бесплатны. Отметим, что проблемы нашлись у авто, которые собирались не в России. В конце мая с конвейера завода Ford Sollers в Елабуге, напомним, сошел 15-тысячный кроссовер Explorer. Юбилейным стал автомобиль в комплектации Limited Plus цвета Frozen White, оснащенный двигателем V6 объемом 3,5 л (249 л.с.) и 6-ступенчатой АКПП. Для российского рынка была изменена форма переднего бампера. Это улучшило геометрическую проходимость внедорожника. Мультимедийная система SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном полностью русифицирована и позволяет с помощью голосовых команд на русском языке управлять навигационными функциями, климат-контролем, аудиосистемой, телефонной книгой, мобильным телефоном.
2017-06-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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