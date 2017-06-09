9 июня 2017, 11:17
В России отзываются Ford Explorer
Официальный представитель Ford в России отзывает 240 автомобилей Explorer, которые были реализованы с марта по декабрь 2014 года. Проблемы обнаружились в подвеске.
Как сообщает Росстандарт, причиной отзыва послужило плохое качество сварки на рычагах регулировки схождения задних колес. Этот дефект может стать не только причиной шума в задней подвеске, но также и повлечь за собой трудности рулевого управления, а возможно, и потерю контроля над ним.
На всех отзываемых Explorer заменят 2 рычага регулировки схождения колес и проверят правильность угла их установки. Для владельцев проблемных автомобилей все операции окажутся бесплатны.
Отметим, что проблемы нашлись у авто, которые собирались не в России.
В конце мая с конвейера завода Ford Sollers в Елабуге, напомним, сошел 15-тысячный кроссовер Explorer. Юбилейным стал автомобиль в комплектации Limited Plus цвета Frozen White, оснащенный двигателем V6 объемом 3,5 л (249 л.с.) и 6-ступенчатой АКПП.
Для российского рынка была изменена форма переднего бампера. Это улучшило геометрическую проходимость внедорожника. Мультимедийная система SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном полностью русифицирована и позволяет с помощью голосовых команд на русском языке управлять навигационными функциями, климат-контролем, аудиосистемой, телефонной книгой, мобильным телефоном.
Комплектации и технические характеристики
|Ford Explorer XLT 3.5 АТ 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/7
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|249
|Объем двигателя
|3496
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|14.9
|Загородный цикл
|8.8
|Смешанный цикл
|11.0
|Топливо
|АИ-92
|Все характеристики
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