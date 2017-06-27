В России отзываются Nissan Datsun
«Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», являющийся официальным представителем Datsun на российском рынке, объявил о добровольном отзыве около 17 800 автомобилей ввиду выявленных дефектов.
Как сообщает Росстандарт, причиной отзыва автомобилей Datsun является ошибка, допущенная поставщиком в производственном процессе. «Произошла замена материала, из которого изготавливают топливную трубку, из-за чего ее геометрические размеры могут не соответствовать спецификации. Вследствие этого возможен контакт с тросом сцепления», - сказано в сообщении.
Если дефект не устранить, то это может привести к повреждению топливной трубки, в результате чего вероятна утечка топлива и не исключено возгорание.
Отзыву подлежат автомобили, которые были произведены с сентября 2015 года по январь 2017 года.
Владельцев проблемных авто проинформируют о необходимости посетить сервисные центры. На транспортных средствах заменят топливную трубку. Все ремонтные работы будут бесплатны для владельцев.
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уважаемые владельцы nissan datsun пикап сдвоенная кабина 1991 года выпуска дайте пожалуйста свой vin номер в паспорте у меня написано что он отсутствует, лазил по авто ни нашел ни где , а запчасти искать только по vin -коду умоляю уделите минуту , скиньте свой вин код я думаю что особых отличий не будет ...
Купил Датсун. Одна рессора была родная, вторая, как сказал прежний хозяин от газ-52. Стоит как родная.
Привет труженикам дорожного фронта!Помогите найти или скиньте фото аудио разъёма с разблюдовкой проводов на кабстаре у меня срезан, хочу реставрировать , не люблю сопли из проводов
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