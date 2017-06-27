27 июня 2017, 15:59

В России отзываются Nissan Datsun

«Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», являющийся официальным представителем Datsun на российском рынке, объявил о добровольном отзыве около 17 800 автомобилей ввиду выявленных дефектов.
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Как сообщает Росстандарт, причиной отзыва автомобилей Datsun является ошибка, допущенная поставщиком в производственном процессе. «Произошла замена материала, из которого изготавливают топливную трубку, из-за чего ее геометрические размеры могут не соответствовать спецификации. Вследствие этого возможен контакт с тросом сцепления», - сказано в сообщении.
 
Если дефект не устранить, то это может привести к повреждению топливной трубки, в результате чего вероятна утечка топлива и не исключено возгорание.
 
Отзыву подлежат автомобили, которые были произведены с сентября 2015 года по январь 2017 года.
Владельцев проблемных авто проинформируют о необходимости посетить сервисные центры. На транспортных средствах заменят топливную трубку. Все ремонтные работы будут бесплатны для владельцев.
Новости Нисан, Ниссан Датсун, Датсан

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Отзывы по теме
уважаемые владельцы nissan datsun пикап сдвоенная кабина
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коскин игорь
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владимир
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Привет труженикам дорожного фронта!Помогите найти или скиньте фото аудио разъёма с разблюдовкой проводов на кабстаре у меня срезан, хочу реставрировать , не люблю сопли из проводов
Гарик07
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В России отзываются Nissan Datsun
Как сообщает Росстандарт, причиной отзыва автомобилей Datsun является ошибка, допущенная поставщиком в производственном процессе. «Произошла замена материала, из которого изготавливают топливную трубку, из-за чего ее геометрические размеры могут не соответствовать спецификации. Вследствие этого возможен контакт с тросом сцепления», - сказано в сообщении. Если дефект не устранить, то это может привести к повреждению топливной трубки, в результате чего вероятна утечка топлива и не исключено возгорание. Отзыву подлежат автомобили, которые были произведены с сентября 2015 года по январь 2017 года. Владельцев проблемных авто проинформируют о необходимости посетить сервисные центры. На транспортных средствах заменят топливную трубку. Все ремонтные работы будут бесплатны для владельцев.
2017-06-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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