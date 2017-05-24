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24 мая 2017, 09:57
В России посчитали количество дорог неудовлетворительного состояния
Эксперты Общественного народного фронта провели рейд по городам России, в рамках которого были выявлены плохие дороги. Всего в нашей стране порядка 15 тыс. участков требуют срочного ремонта.
По словам координатора проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» депутата Госдумы Александра Васильева,за 3 месяца работы проекта автолюбителями и просто пешеходами на карте отмечено 14,7 тыс. опасных участков дорог и некачественно выполненных работ по ремонту. Из них 562 дороги уже отремонтированы, 1,8 тыс. участков дорог включены в планы ремонта этого года.
Чаще всего на состояние дорожного полотна жалуются жители Санкт-Петербурга, Курска, Волгограда, Саратова, Нижнего Новгорода, Рязани, Симферополя, Пскова, Москвы и Ялты. Результаты рейдов по этим городам будут направлены главам регионов.
Чаще всего на состояние дорожного полотна жалуются жители Санкт-Петербурга, Курска, Волгограда, Саратова, Нижнего Новгорода, Рязани, Симферополя, Пскова, Москвы и Ялты. Результаты рейдов по этим городам будут направлены главам регионов.
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