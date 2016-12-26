26 декабря 2016, 18:48

В России прекращена продажа Volkswagen Beetle

Прием заказов дилерами прекращен. На складах осталось лишь несколько автомобилей производства 2016 года. На смену модели придет электрокар. Участь Beetle вскоре последует и седан CC, также не ставший популярным в России.
Последнее поколение Beetle выпускается уже 6 лет на заводе VW в Мексике. В России модель появилась в продаже в конце 2013-го. В нашей стране ее предлагали с бензиновыми турбированными моторами мощностью от 105 до 210 л.с. и с 2-мя вариантами трансмиссии - механической или коробкой-автоматом.
 
Первый год продаж закончился реализацией 992 «жуков». В 2015-ом спрос снизился почти втрое - до 392 единиц.

Комплектации и технические характеристики

Volkswagen Beetle Sport 2.0 AМТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест3/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин210
Объем двигателя1984
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводпередний
Городской цикл10.1
Загородный цикл6.1
Смешанный цикл7.6
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто VW, Фольксваген New Beetle

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volkswagen New Beetle
Езжу на машине третий год.Купил в Киеве, куда поехал специально за машиной. Купил её б\у, но не секунды не жалею об этом. От вождения получаю УДОВОЛЬСТВИЕ . хотя состояние машины оставляет желать лучшего.Многовато бензина потребляет - факт, - всё же движок - 2.0л.Главное - машинка - люкс.
Валерий - Одесса
Volkswagen Beetle: вжик-вжик жук
Это мужской автомобиль.
Павел
Новый VW “Жук” появится в продаже в следующем году
Не знаю как будет выглядеть новый- новый жук! У меня жучок очччень его люблю. Надеюсь внешне будет такой же эффектный. Но не всегда усовершенствование сопровождаетсся красотой. А сейчас все оглядываютя улыбаются особенно дети!) ) ) )
альфия
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Volkswagen Автомудрость Volkswagen АвтоПитер Volkswagen Дизайн и тюнинг Volkswagen Новинки и концепт кары Volkswagen Новости и акции автосалонов Volkswagen Автосалоны и дилеры марки Volkswagen Аренда и прокат авто марки Volkswagen Автоклубы и форумы автозавчастей марки Volkswagen Автосервисы и магазины автозапчастей марки Volkswagen
Главные материалы
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Продажа Volkswagen Beetle
Купить Volkswagen Beetle 2014 в Москве
1 070 000 Р
Купить Volkswagen Beetle 2013 в Москве
890 000 Р
Купить Volkswagen Beetle 2014 в Москве
1 055 000 Р
Купить Volkswagen Beetle 2015 в Москве
1 637 810 Р
Купить Volkswagen Beetle 2014 в Москве
1 070 000 Р
Купить Volkswagen Beetle 2013 в Москве
890 000 Р
Купить Volkswagen Beetle 2014 в Москве
1 055 000 Р
Купить Volkswagen Beetle 2015 в Москве
1 637 810 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 24 модели
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 71 модель
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Beetle
В России прекращена продажа Volkswagen Beetle
Последнее поколение Beetle выпускается уже 6 лет на заводе VW в Мексике. В России модель появилась в продаже в конце 2013-го. В нашей стране ее предлагали с бензиновыми турбированными моторами мощностью от 105 до 210 л.с. и с 2-мя вариантами трансмиссии - механической или коробкой-автоматом. Первый год продаж закончился реализацией 992 «жуков». В 2015-ом спрос снизился почти втрое - до 392 единиц.
2016-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2016 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG