В России прекращена продажа Volkswagen Beetle

Прием заказов дилерами прекращен. На складах осталось лишь несколько автомобилей производства 2016 года. На смену модели придет электрокар. Участь Beetle вскоре последует и седан CC, также не ставший популярным в России.
Последнее поколение Beetle выпускается уже 6 лет на заводе VW в Мексике. В России модель появилась в продаже в конце 2013-го. В нашей стране ее предлагали с бензиновыми турбированными моторами мощностью от 105 до 210 л.с. и с 2-мя вариантами трансмиссии - механической или коробкой-автоматом.
Первый год продаж закончился реализацией 992 «жуков». В 2015-ом спрос снизился почти втрое - до 392 единиц.
Езжу на машине третий год.Купил в Киеве, куда поехал специально за машиной. Купил её б\у, но не секунды не жалею об этом. От вождения получаю УДОВОЛЬСТВИЕ . хотя состояние машины оставляет желать лучшего.Многовато бензина потребляет - факт, - всё же движок - 2.0л.Главное - машинка - люкс.
Не знаю как будет выглядеть новый- новый жук! У меня жучок очччень его люблю. Надеюсь внешне будет такой же эффектный. Но не всегда усовершенствование сопровождаетсся красотой. А сейчас все оглядываютя улыбаются особенно дети!) ) ) )
Последнее поколение Beetle выпускается уже 6 лет на заводе VW в Мексике. В России модель появилась в продаже в конце 2013-го. В нашей стране ее предлагали с бензиновыми турбированными моторами мощностью от 105 до 210 л.с. и с 2-мя вариантами трансмиссии - механической или коробкой-автоматом. Первый год продаж закончился реализацией 992 «жуков». В 2015-ом спрос снизился почти втрое - до 392 единиц.
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