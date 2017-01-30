30 января 2017, 18:01

В России принимают предзаказы на электро-кроссовер Jaguar

Мировой дебют концептуального Jaguar I-Pace состоялся в конце 2016 года в рамках автомероприятия в Лос-Анджелесе. Теперь он доступен для заказа и российским покупателям.
Отметим, что сейчас общественности показали лишь концепт будущего серийного автомобиля, а его окончательный вид намерены продемонстрировать только в 2018 году.
 
Как только компания закончит работы над серийным исполнением, продажи модели I-Pace стартуют во всем мире.
 
Технические параметры новинки известны лишь частично. Ключевым преимуществом нового кроссовера будет его запас хода, способный превысить 500 км. Интересно, что зарядка батареи займет не больше 2 часов. Производительность электромотора будет равна 400 л.с., а до 100 км/ч машина сможет разгоняться за 4 сек.
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Отзывы по теме
Форум Jaguar XF
XF 2013 бензин 2л сообщение ИСПОЛЬЗУЙТЕ НОЖНОЙ И СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ пищит, когда ед, перед этим снимал аккумулятор, ночью был мороз (я в Мурманске) . Что может быть, коллеги?
Сергей
Форум Jaguar X-type
| Подскажите стоит ли покупать ягуар х тип и его минусы ?? Езжу на x-type 2 литра D 2007 г.в. 5 лет. Надо внимательно следить за уровнем масла, которое активно расходутся особенно в дальних поездках. Примерно на 110 000 км. смена турбины и форсунок сумарно 190 000 т.р. автомобиль мне очень нравиться ...
Александр
Форум Jaguar S-type
Ягуар -это кайф!! А за кайф надо платить. Когда выбираешь машину, задай себе вопрос -для чего и каких целей она тебе нужна!!?? Ягуар -это понты, причем недешевые) ) Но стоит прокатиться и прощаешь все!Я покупал эту машину для души, и не прогадал. Для рыбалки и каждодневных поездок есть второй автомобиль ...
Алексей
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В России принимают предзаказы на электро-кроссовер Jaguar
Отметим, что сейчас общественности показали лишь концепт будущего серийного автомобиля, а его окончательный вид намерены продемонстрировать только в 2018 году. Как только компания закончит работы над серийным исполнением, продажи модели I-Pace стартуют во всем мире. Технические параметры новинки известны лишь частично. Ключевым преимуществом нового кроссовера будет его запас хода, способный превысить 500 км. Интересно, что зарядка батареи займет не больше 2 часов. Производительность электромотора будет равна 400 л.с., а до 100 км/ч машина сможет разгоняться за 4 сек.
2017-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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