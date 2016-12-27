В России продан 15-тысячный Hyundai Creta

Специалисты изучали мнения клиентов первые 100 дней после приобретения автомобиля и проанализировали обращения в дилерские центры. В итоге Hyundai Creta признана одной из самых надежных в линейке моделей бренда.
Напомним, Creta является первой моделью автопроизводителя в классе компактных кроссоверов. Цена автомобиля в базовой комплектации с двигателем в 123 л.с., в переднеприводном исполнении и 6МКПП составляет порядка 750 000 рублей.
Прежде чем запустить Creta в серийное производство, специалисты России и Южной Кореи проводили тесты, в том числе и на дорогах общего пользования. Еще до старта продаж километраж испытаний превысил отметку в 940 000.
Сейчас модель лидирует в российском сегменте SUV. С августа по ноябрь реализовано почти 18 тысяч этих кроссоверов.
Рекомендую максимальную комплектацию. У меня пробег 1800, машина опробована и в снег и гололёд. Движок в гору не задыхается, армированное лобовое стекло вмиг размораживает лёд, удобная система Хенд фри через блютус, довольна экономична- 8-9 литров на 100 км и конечно же стильные ходовые огни! Тоже выбирала ...
ИМХО, постоянно где-то читаю, что цены снижают и все такое, но чтобы во всех автосалонах по моему фигня. Лучше всего смотреть всю инфу непосредственно на сайте автосалона в который вы собираетесь обращаться, тогда точно будет актуальная информация
Напомним, Creta является первой моделью автопроизводителя в классе компактных кроссоверов. Цена автомобиля в базовой комплектации с двигателем в 123 л.с., в переднеприводном исполнении и 6МКПП составляет порядка 750 000 рублей. Прежде чем запустить Creta в серийное производство, специалисты России и Южной Кореи проводили тесты, в том числе и на дорогах общего пользования. Еще до старта продаж километраж испытаний превысил отметку в 940 000. Сейчас модель лидирует в российском сегменте SUV. С августа по ноябрь реализовано почти 18 тысяч этих кроссоверов.
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