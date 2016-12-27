27 декабря 2016, 17:30

В России продан 15-тысячный Hyundai Creta

Специалисты изучали мнения клиентов первые 100 дней после приобретения автомобиля и проанализировали обращения в дилерские центры. В итоге Hyundai Creta признана одной из самых надежных в линейке моделей бренда.
Напомним, Creta является первой моделью автопроизводителя в классе компактных кроссоверов. Цена автомобиля в базовой комплектации с двигателем в 123 л.с., в переднеприводном исполнении и 6МКПП составляет порядка 750 000 рублей.
 
Прежде чем запустить Creta в серийное производство, специалисты России и Южной Кореи проводили тесты, в том числе и на дорогах общего пользования. Еще до старта продаж километраж испытаний превысил отметку в 940 000.
 
Сейчас модель лидирует в российском сегменте SUV. С августа по ноябрь реализовано почти 18 тысяч этих кроссоверов.

Комплектации и технические характеристики

Hyundai Creta Start 1.6 МТ
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателяБензиновый
Мощность, л.с./ об/мин123
Объем двигателя1591
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл9.0
Загородный цикл5.8
Смешанный цикл7.0
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто Хендай Крета

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Что выбрать, передний или полный привод?
Рекомендую максимальную комплектацию. У меня пробег 1800, машина опробована и в снег и гололёд. Движок в гору не задыхается, армированное лобовое стекло вмиг размораживает лёд, удобная система Хенд фри через блютус, довольна экономична- 8-9 литров на 100 км и конечно же стильные ходовые огни! Тоже выбирала ...
Ольга
Форум Hyundai HD 72
| Подскажите пожалуйста с сапуна гонит масло в чем проблема? Нужно подкачать колёса.
Димарик
Форум Hyundai Solaris
ИМХО, постоянно где-то читаю, что цены снижают и все такое, но чтобы во всех автосалонах по моему фигня. Лучше всего смотреть всю инфу непосредственно на сайте автосалона в который вы собираетесь обращаться, тогда точно будет актуальная информация
Shadept
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Hyundai Автомудрость Hyundai АвтоПитер Hyundai Дизайн и тюнинг Hyundai Новинки и концепт кары Hyundai Новости и акции автосалонов Hyundai Автосалоны и дилеры марки Hyundai Аренда и прокат авто марки Hyundai Автоклубы и форумы автозавчастей марки Hyundai Автосервисы и магазины автозапчастей марки Hyundai
Главные материалы
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Продажа Hyundai Creta
Купить Hyundai Creta 2016 в Москве
989 000 Р
Купить Hyundai Creta 2016 в Москве
939 000 Р
Купить Hyundai Creta 2016 в Москве
775 000 Р
Купить Hyundai Creta 2016 в Москве
625 000 Р
Купить Hyundai Creta 2016 в Москве
629 000 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 22 модели
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Creta
В России продан 15-тысячный Hyundai Creta
Напомним, Creta является первой моделью автопроизводителя в классе компактных кроссоверов. Цена автомобиля в базовой комплектации с двигателем в 123 л.с., в переднеприводном исполнении и 6МКПП составляет порядка 750 000 рублей. Прежде чем запустить Creta в серийное производство, специалисты России и Южной Кореи проводили тесты, в том числе и на дорогах общего пользования. Еще до старта продаж километраж испытаний превысил отметку в 940 000. Сейчас модель лидирует в российском сегменте SUV. С августа по ноябрь реализовано почти 18 тысяч этих кроссоверов.
2016-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2016 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG