В России создадут электромобиль на солнечных панелях
Команда проекта начала работу по созданию солнцемобиля в мае 2016 года. Машина имеет форму корпуса «катамаран», ее корпус выполнен из композитных материалов российского производства.
Автомобиль получает электрическую энергию от 4 кв.м. солнечных панелей, установленных на крыше.
КДП панелей – 24%. Вес солнцемобиля не превышает 200 кг, а максимальная скорость его составит 150 км/ч. Кроме того, электромобиль будет оснащен системой контроля управления и углепластиковыми дисками собственной разработки.
По словам руководителя проекта «Polytech Solar» Евгения Захлебаева, команда строит уникальный солнцемобиль для участия в двух крупнейших мировых чемпионатах: «Bridgestone World Solar Challenge 2017» в Австралии и «American Solar Challenge 2018» в США. В такого рода соревнованиях наша страна впервые примет участие.
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