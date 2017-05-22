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22 мая 2017, 14:34

В России создадут электромобиль на солнечных панелях

Министерство промышленности и торговли России оказало поддержку проекту «Polytech Solar». Речь идет о создании первого отечественного электромобиля, работающего на солнечных панелях.
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Команда проекта начала работу по созданию солнцемобиля в мае 2016 года. Машина имеет форму корпуса «катамаран», ее корпус выполнен из композитных материалов российского производства.
 Автомобиль получает электрическую энергию от 4 кв.м. солнечных панелей, установленных на крыше.

КДП панелей – 24%. Вес солнцемобиля не превышает 200 кг, а максимальная скорость его составит 150 км/ч. Кроме того, электромобиль будет оснащен системой контроля управления и углепластиковыми дисками собственной разработки.

По словам руководителя проекта «Polytech Solar» Евгения Захлебаева, команда строит уникальный солнцемобиль для участия в двух крупнейших мировых чемпионатах: «Bridgestone World Solar Challenge 2017» в Австралии и «American Solar Challenge 2018» в США. В такого рода соревнованиях наша страна впервые примет участие.

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boxelstoha
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ООО «ТЦН» (Тойота Центр Невский на Дальневосточном) незаконно удерживает автомобиль. Осторожно, могут не выдать автомобиль. подумайте прежде чем оставить автомобиль в Тойота Центр Невский.
111111
Посоветуйте кроссовер в районе от 1,3-1,4 млн. руб.
На ТО когда ездил, это вот совсем недавно, цены те же самые, на такую как у меня дизель 1,36 млн.
golubtsoff
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В России создадут электромобиль на солнечных панелях
Команда проекта начала работу по созданию солнцемобиля в мае 2016 года. Машина имеет форму корпуса «катамаран», ее корпус выполнен из композитных материалов российского производства. Автомобиль получает электрическую энергию от 4 кв.м. солнечных панелей, установленных на крыше.КДП панелей – 24%. Вес солнцемобиля не превышает 200 кг, а максимальная скорость его составит 150 км/ч. Кроме того, электромобиль будет оснащен системой контроля управления и углепластиковыми дисками собственной разработки.По словам руководителя проекта «Polytech Solar» Евгения Захлебаева, команда строит уникальный солнцемобиль для участия в двух крупнейших мировых чемпионатах: «Bridgestone World Solar Challenge 2017» в Австралии и «American Solar Challenge 2018» в США. В такого рода соревнованиях наша страна впервые примет участие.{{vote_80}}
2017-05-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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