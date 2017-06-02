2 июня 2017, 12:47

В России стартовали продажи Skoda Kodiaq

Российские дилеры Skoda начали продажи первого в истории чешской марки кроссовера – Kodiaq. Автомобиль получит полностью светодиодную головную оптику, а также современные информационно-развлекательные системы с сенсорными дисплеями. Стоимость модели составит от 1 999 000 рублей.
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  В России стартовали продажи Skoda Kodiaq Skoda Kodiaq, Skoda В России стартовали продажи Skoda Kodiaq
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В число опций входят фоновая подсветка салона, подогрев рулевого колеса, 2- или 3-зонная климатическая система Climatronic, а также функция связи внутри автомобиля In-Car-Communication, которая впервые появляется на Skoda.

Skoda Kodiaq
Выпускается с 2017 г.
Новый от 1 500 000 до 2 575 000 Р
Объявлений: 1
Отзывов: 1

Также впервые в истории марки для заказа доступен 3 ряд сидений. Багажное отделение новинки – рекордно большое в своем классе. Его вместимость в 7-местном варианте составляет 233 литра при разложенных сиденьях третьего ряда и 593 литра при сложенных, а для 5-местной версии достигает рекордных 1 980 литров. За доплату покупателям предложат виртуальную педаль с сенсорным управлением, которая позволяет открыть багажник движением ноги под задним бампером.

В комплектации Ambition Plus вседорожник имеет передние и задние датчики парковки, систему контроля слепых зон, круиз-контроль с ограничителем скорости, ассистент подъема в гору, ассистент выезда с парковки задним ходом Rear Traffic Alert. В комплектации Style Plus (2 315 000 рублей) в этот список входят также автоматическая система парковки, cистема кругового обзора Area View, система контроля дистанции спереди Front Assist с функцией аварийного торможения City Emergency Brake, cистема защиты пассажиров Crew Protect Assist и адаптивный круиз-контроль.

В движение Kodiaq могут приводить бензиновые или дизельный двигатели: 1.4 TSI, который сочетается с коробкой передач DSG-6, а также 2.0 TSI и 2.0 TDI. Они выступают в паре с 7-ступенчатым «роботом».

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Отзывы по теме
Форум Skoda Yeti
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
Александр
Форум Skoda Octavia Scout
| Может кто подскажет, есть ли шум в мкпп, а когда выжимается педаль сцепления он пропадает. Официалы разводят руками, просто скатов толком не видели. Выжимной подшипник
Alex
Форум Skoda Octavia
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Сергей
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В России стартовали продажи Skoda Kodiaq
В число опций входят фоновая подсветка салона, подогрев рулевого колеса, 2- или 3-зонная климатическая система Climatronic, а также функция связи внутри автомобиля In-Car-Communication, которая впервые появляется на Skoda.{{model_6295}}Также впервые в истории марки для заказа доступен 3 ряд сидений. Багажное отделение новинки – рекордно большое в своем классе. Его вместимость в 7-местном варианте составляет 233 литра при разложенных сиденьях третьего ряда и 593 литра при сложенных, а для 5-местной версии достигает рекордных 1 980 литров. За доплату покупателям предложат виртуальную педаль с сенсорным управлением, которая позволяет открыть багажник движением ноги под задним бампером.В комплектации Ambition Plus вседорожник имеет передние и задние датчики парковки, систему контроля слепых зон, круиз-контроль с ограничителем скорости, ассистент подъема в гору, ассистент выезда с парковки задним ходом Rear Traffic Alert. В комплектации Style Plus (2 315 000 рублей) в этот список входят также автоматическая система парковки, cистема кругового обзора Area View, система контроля дистанции спереди Front Assist с функцией аварийного торможения City Emergency Brake, cистема защиты пассажиров Crew Protect Assist и адаптивный круиз-контроль.В движение Kodiaq могут приводить бензиновые или дизельный двигатели: 1.4 TSI, который сочетается с коробкой передач DSG-6, а также 2.0 TSI и 2.0 TDI. Они выступают в паре с 7-ступенчатым «роботом».
2017-06-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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