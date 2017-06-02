В России стартовали продажи Skoda Kodiaq
В число опций входят фоновая подсветка салона, подогрев рулевого колеса, 2- или 3-зонная климатическая система Climatronic, а также функция связи внутри автомобиля In-Car-Communication, которая впервые появляется на Skoda.
Также впервые в истории марки для заказа доступен 3 ряд сидений. Багажное отделение новинки – рекордно большое в своем классе. Его вместимость в 7-местном варианте составляет 233 литра при разложенных сиденьях третьего ряда и 593 литра при сложенных, а для 5-местной версии достигает рекордных 1 980 литров. За доплату покупателям предложат виртуальную педаль с сенсорным управлением, которая позволяет открыть багажник движением ноги под задним бампером.
В комплектации Ambition Plus вседорожник имеет передние и задние датчики парковки, систему контроля слепых зон, круиз-контроль с ограничителем скорости, ассистент подъема в гору, ассистент выезда с парковки задним ходом Rear Traffic Alert. В комплектации Style Plus (2 315 000 рублей) в этот список входят также автоматическая система парковки, cистема кругового обзора Area View, система контроля дистанции спереди Front Assist с функцией аварийного торможения City Emergency Brake, cистема защиты пассажиров Crew Protect Assist и адаптивный круиз-контроль.
В движение Kodiaq могут приводить бензиновые или дизельный двигатели: 1.4 TSI, который сочетается с коробкой передач DSG-6, а также 2.0 TSI и 2.0 TDI. Они выступают в паре с 7-ступенчатым «роботом».
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