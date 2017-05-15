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15 мая 2017, 12:31

В России взлетел спрос на Maserati

По итогам I квартала текущего года продажи автомобилей Maserati на российском авторынке составили 111 штук. Результат оказался выше прошлогоднего аж в 11 раз.
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По данным аналитического агентства «Автостат», такой показатель обеспечил, прежде всего, спрос на люксовый кроссовер Maserati Levante. За отчетный период 110 автолюбителей сделали выбор в пользу данной модели. А вот седан Quattroporte за 3 месяца нашел только одного покупателя.

Maserati Levante Diesel 3.0 АТ
3 л, 275 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
0-100 - 6.9 с, 230 км/ч
5003 x 1968 x 1679 мм
полный
ДТ, 7.2 л на 100 км
Все характеристики

Больше всего – 63 продажи – приходится на Москву. В Подмосковье и Санкт-Петербурге было продано по 8 машин итальянского бренда. Еще 4 штуки отправились в Свердловскую область, 3 – в Ростовскую. По 2 автомобиля было продано в Кемеровской, Владимирской, Челябинской, Липецкой, Воронежской областях и Краснодарском крае. Жители 13 субъектов РФ купили по одному автомобилю бренда.

В настоящий момент на российском авторынке Maserati Levantе предлагают покупателям с двумя вариантами бензиновых моторов и одним дизелем по цене минимум 5,6 млн рублей. Разработчики оснастили вседорожник новой подвеской, алюминиевыми кузовными панелями и компонентами от Quattroporte и Ghibli. При этом новинка собрана только из деталей Maserati, от комплектующих других брендов создатели отказались.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Maserati Quattroporte
Скажите пожалуйста , а как часто меняется сцепление на maserati quatroporte , как быстро происходит его износ? Спасибо
Виталий
Европа полюбила «трезубцы» Maserati
Машина конечно стоящая!!! ( и не мало)
mvo.ru
Отзыв о Maserati 228 1999 года
преимущество: кабина мягкая.обьемная, спальники шире (чем камаз) , рулевое, бортовые недостатки: рама слабая, балансирка старая (родная)
reviks
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В России взлетел спрос на Maserati
По данным аналитического агентства «Автостат», такой показатель обеспечил, прежде всего, спрос на люксовый кроссовер Maserati Levante. За отчетный период 110 автолюбителей сделали выбор в пользу данной модели. А вот седан Quattroporte за 3 месяца нашел только одного покупателя.{{params_55384}}Больше всего – 63 продажи – приходится на Москву. В Подмосковье и Санкт-Петербурге было продано по 8 машин итальянского бренда. Еще 4 штуки отправились в Свердловскую область, 3 – в Ростовскую. По 2 автомобиля было продано в Кемеровской, Владимирской, Челябинской, Липецкой, Воронежской областях и Краснодарском крае. Жители 13 субъектов РФ купили по одному автомобилю бренда. В настоящий момент на российском авторынке Maserati Levantе предлагают покупателям с двумя вариантами бензиновых моторов и одним дизелем по цене минимум 5,6 млн рублей. Разработчики оснастили вседорожник новой подвеской, алюминиевыми кузовными панелями и компонентами от Quattroporte и Ghibli. При этом новинка собрана только из деталей Maserati, от комплектующих других брендов создатели отказались.
2017-05-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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