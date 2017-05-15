В России взлетел спрос на Maserati
По данным аналитического агентства «Автостат», такой показатель обеспечил, прежде всего, спрос на люксовый кроссовер Maserati Levante. За отчетный период 110 автолюбителей сделали выбор в пользу данной модели. А вот седан Quattroporte за 3 месяца нашел только одного покупателя.
|Maserati Levante Diesel 3.0 АТ
|3 л, 275 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|0-100 - 6.9 с, 230 км/ч
|5003 x 1968 x 1679 мм
|полный
|ДТ, 7.2 л на 100 км
|Все характеристики
Больше всего – 63 продажи – приходится на Москву. В Подмосковье и Санкт-Петербурге было продано по 8 машин итальянского бренда. Еще 4 штуки отправились в Свердловскую область, 3 – в Ростовскую. По 2 автомобиля было продано в Кемеровской, Владимирской, Челябинской, Липецкой, Воронежской областях и Краснодарском крае. Жители 13 субъектов РФ купили по одному автомобилю бренда.
В настоящий момент на российском авторынке Maserati Levantе предлагают покупателям с двумя вариантами бензиновых моторов и одним дизелем по цене минимум 5,6 млн рублей. Разработчики оснастили вседорожник новой подвеской, алюминиевыми кузовными панелями и компонентами от Quattroporte и Ghibli. При этом новинка собрана только из деталей Maserati, от комплектующих других брендов создатели отказались.
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