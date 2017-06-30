В Санкт-Петербурге обозначили самые плохие дороги
Так, в лидерах голосования оказался Богатырский проспект. Реконструкция одной из важнейших дорожных артерий на севере города затянулась на 4 года – подрядчики менялись несколько раз. За это время 6-полосный проспект сузился до двух полос, став одним из самых «пробочных» мест города. Недовольны ситуацией не только автомобилисты, но и пешеходы – из-за необорудованных переходов.
В антирейтинг попали Шуваловский, Ириновский и Новоколомяжский проспекты, проспект Королева, улицы Летчика Пилютова и Орбели, набравшие наибольшее количество голосов на интерактивной карте «убитых» дорог. Согласно ответам, полученным из профильных ведомств, в настоящий момент все они включены в адресные планы ремонта.
Всего за 4 месяца работы дорожного проекта ОНФ петербуржцы отметили 543 участка общей протяженностью около 240 км, которые собрали более 6,6 тыс. голосов пользователей.
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