30 июня 2017, 11:40

В Санкт-Петербурге обозначили самые плохие дороги

Активисты Общероссийского народного фронта представили рейтинг «убитых» дорог Санкт-Петербурга. Многие из отмеченных участков попали в план ремонта на следующий год, часть уже отремонтирована.
^

Так, в лидерах голосования оказался Богатырский проспект. Реконструкция одной из важнейших дорожных артерий на севере города затянулась на 4 года – подрядчики менялись несколько раз. За это время 6-полосный  проспект сузился до двух полос, став одним из самых «пробочных» мест города. Недовольны ситуацией не только автомобилисты, но и пешеходы – из-за необорудованных переходов.

Ранее мы писали
Дорожная инспекция Общероссийского народного фронта подвела промежуточные итоги федерального проекта «Карта ...
Читать далее
Также проблемы наблюдаются на Русановской е Трасса подходит к нескольким новым жилым комплексам, но из-за того, что улица не была изначально внесена в реестр и никому не принадлежала. После заселения тысяч новых жильцов единственный выезд из кварталов быстро пришел в аварийное состояние. По разбитой узкой дороге не могли проехать  автомобили экстренных служб. Местные жители жаловались не только на дорожное покрытие, но и на отсутствие тротуаров, придорожного освещения и нормальной городской среды.

В антирейтинг попали Шуваловский, Ириновский и Новоколомяжский проспекты, проспект Королева, улицы Летчика Пилютова и Орбели, набравшие наибольшее количество голосов на интерактивной карте «убитых» дорог. Согласно ответам, полученным из профильных ведомств, в настоящий момент все они включены в адресные планы ремонта.

Всего за 4 месяца работы дорожного проекта ОНФ петербуржцы отметили 543 участка общей протяженностью около 240 км, которые собрали более 6,6 тыс. голосов пользователей.

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Исток Мастер в Митино
Мчались на прошлых выходных по трассе и камушек в стекло попал, в итоге...ремонт лобового стекла потребовался. Как всегда выручили ребята из этого автосервиса. Работают быстро, качественно и недорого. Так что автосервис хороший , всем довольны.
Liyovkin
загорелось brake и аккумулятор на панели
Причина найдена. Это предохранитель ALT S 10 A.
Полина.
Колёса в небе. Будущее летающих автомобилей
Давно пора поднять человечество на уровень выше, все топчемся на одном месте.
Андрей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Audi TT: верхом на пуле
Колёса в небе. Будущее летающих автомобилей
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 73 модели
Класс E
Peugeot 607 и еще 23 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 72 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
В Санкт-Петербурге обозначили самые плохие дороги
Так, в лидерах голосования оказался Богатырский проспект. Реконструкция одной из важнейших дорожных артерий на севере города затянулась на 4 года – подрядчики менялись несколько раз. За это время 6-полосный  проспект сузился до двух полос, став одним из самых «пробочных» мест города. Недовольны ситуацией не только автомобилисты, но и пешеходы – из-за необорудованных переходов.{{material_119596}} Также проблемы наблюдаются на Русановской е Трасса подходит к нескольким новым жилым комплексам, но из-за того, что улица не была изначально внесена в реестр и никому не принадлежала. После заселения тысяч новых жильцов единственный выезд из кварталов быстро пришел в аварийное состояние. По разбитой узкой дороге не могли проехать  автомобили экстренных служб. Местные жители жаловались не только на дорожное покрытие, но и на отсутствие тротуаров, придорожного освещения и нормальной городской среды. В антирейтинг попали Шуваловский, Ириновский и Новоколомяжский проспекты, проспект Королева, улицы Летчика Пилютова и Орбели, набравшие наибольшее количество голосов на интерактивной карте «убитых» дорог. Согласно ответам, полученным из профильных ведомств, в настоящий момент все они включены в адресные планы ремонта.Всего за 4 месяца работы дорожного проекта ОНФ петербуржцы отметили 543 участка общей протяженностью около 240 км, которые собрали более 6,6 тыс. голосов пользователей.
2017-06-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Кемеровская область Белгород город Орёл
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG