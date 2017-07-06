В Санкт-Петербурге открылся сервисный центр MAN
Петербургский сервисный центр MAN переехал с Воздухоплавательной улицы на Московское шоссе. Арендованные площади сменились на собственные, где компания сможет осуществлять обслуживание грузовиков и автобусов по современным стандартам.
Общая площадь техцентра составляет 28 100 кв. м. Сервисная зона может принимать одновременно 24 единицы техники. Здесь имеется стапель с силовой ямой для правки рам и кабин грузовиков всех классов. Также сотрудники осуществляют ремонт кузовных элементов автобусов, красят кабины и спецнадстройки грузовых автомобилей.
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Техстанция считается на сегодняшний день самой современной в Европе. Мы построили ее в Санкт-Петербурге, потому что СЗФО, потому что регион является для нас одним из самых важных. Здесь присутствует немало наших крупных клиентов. Последние пару лет можно было наблюдать замедление рынка в регионе, но в тоже время некоторые сегменты выросли, например, деревообрабатывающая отрасль.
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Питер Андерссон, генеральный директор ООО «МАН Трак энд Бас РУС»
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В компании рассчитывают, что большая часть автопарка будет обслуживаться на новой станции, с применением оригинальных запчастей. Для этого разрабатываются маркетинговые программы, чтобы цены на неоригинальные аналоги примерно сравнялись с запчастями от производителя. Также уже в нынешнем году подобные сервис-центры откроются в Калуге и Рязани.
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03.07.2015, 13:25
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