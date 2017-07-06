6 июля 2017, 08:57

В Санкт-Петербурге открылся сервисный центр MAN

Петербургский сервисный центр MAN переехал с Воздухоплавательной улицы на Московское шоссе. Арендованные площади сменились на собственные, где компания сможет осуществлять обслуживание грузовиков и автобусов по современным стандартам.
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  В Санкт-Петербурге открылся сервисный центр MAN MAN В Санкт-Петербурге открылся сервисный центр MAN MAN В Санкт-Петербурге открылся сервисный центр MAN MAN В Санкт-Петербурге открылся сервисный центр MAN MAN В Санкт-Петербурге открылся сервисный центр MAN MAN В Санкт-Петербурге открылся сервисный центр MAN
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Общая площадь техцентра составляет 28 100 кв. м. Сервисная зона может принимать одновременно 24 единицы техники. Здесь имеется стапель с силовой ямой для правки рам и кабин грузовиков всех классов. Также сотрудники осуществляют ремонт кузовных элементов автобусов, красят кабины и спецнадстройки грузовых автомобилей.

Питер Андерссон, генеральный директор ООО «МАН Трак энд Бас РУС» « Техстанция считается на сегодняшний день самой современной в Европе. Мы построили ее в Санкт-Петербурге, потому что СЗФО, потому что регион является для нас одним из самых важных. Здесь присутствует немало наших крупных клиентов. Последние пару лет можно было наблюдать замедление рынка в регионе, но в тоже время некоторые сегменты выросли, например, деревообрабатывающая отрасль. »
Питер Андерссон, генеральный директор ООО «МАН Трак энд Бас РУС»
В прошлом месяце Volkswagen Truck & Bus и Группа ГАЗ подписали соглашение о намерениях, которое позволит немецкой компании приобрести статус локального производителя как с физической, так и с юридической стороны. Подобный союз, напоминающий давнее сотрудничество Daimler и «КамАЗ», должен укрепить позиции MAN в России и особенно в СЗФО.

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В Петербурге особый акцент сделан на развитии автобусного подразделения «МАН Трак энд Бас РУС». Компания вышла на рынок региона в 2009-м, когда, как и сейчас, рыночные порядки устанавливал кризис. По итогам 4 месяцев текущего года автобусы MAN и Neoplan заняли 1 место по продажам среди автобусов европейских марок. Доля рынка в регионе составляет 25%.

В компании рассчитывают, что большая часть автопарка будет обслуживаться на новой станции, с применением оригинальных запчастей. Для этого разрабатываются маркетинговые программы, чтобы цены на неоригинальные аналоги примерно сравнялись с запчастями от производителя. Также уже в нынешнем году подобные сервис-центры откроются в Калуге и Рязани.

Арина Милая
АвтоПитер МАН

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В Санкт-Петербурге открылся сервисный центр MAN
Общая площадь техцентра составляет 28 100 кв. м. Сервисная зона может принимать одновременно 24 единицы техники. Здесь имеется стапель с силовой ямой для правки рам и кабин грузовиков всех классов. Также сотрудники осуществляют ремонт кузовных элементов автобусов, красят кабины и спецнадстройки грузовых автомобилей. {{person_106_Техстанция считается на сегодняшний день самой современной в Европе. Мы построили ее в Санкт-Петербурге, потому что СЗФО, потому что регион является для нас одним из самых важных. Здесь присутствует немало наших крупных клиентов. Последние пару лет можно было наблюдать замедление рынка в регионе, но в тоже время некоторые сегменты выросли, например, деревообрабатывающая отрасль.}} В прошлом месяце Volkswagen Truck & Bus и Группа ГАЗ подписали соглашение о намерениях, которое позволит немецкой компании приобрести статус локального производителя как с физической, так и с юридической стороны. Подобный союз, напоминающий давнее сотрудничество Daimler и «КамАЗ», должен укрепить позиции MAN в России и особенно в СЗФО.{{material_119795}}В Петербурге особый акцент сделан на развитии автобусного подразделения «МАН Трак энд Бас РУС». Компания вышла на рынок региона в 2009-м, когда, как и сейчас, рыночные порядки устанавливал кризис. По итогам 4 месяцев текущего года автобусы MAN и Neoplan заняли 1 место по продажам среди автобусов европейских марок. Доля рынка в регионе составляет 25%. В компании рассчитывают, что большая часть автопарка будет обслуживаться на новой станции, с применением оригинальных запчастей. Для этого разрабатываются маркетинговые программы, чтобы цены на неоригинальные аналоги примерно сравнялись с запчастями от производителя. Также уже в нынешнем году подобные сервис-центры откроются в Калуге и Рязани.
2017-07-06
Автор: Арина Милая
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