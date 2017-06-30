30 июня 2017, 17:25
В Санкт-Петербурге задержали мошенников, инсценировавших ДТП
В Северной столице были арестованы участники организованной преступной группы из действующих и бывших военнослужащих, которая работала по мошеннической схеме с полисами ОСАГО. Группа поставила на поток инсценировку ДТП для последующего получения страховых выплат.
Общий размер ущерба, нанесенного 4 страховым компаниям составил около 7,5 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество в особо крупных размерах» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба «АльфаСтрахования».
В текущей ситуации роста количества заявлений на получение незаконных выплат по ОСАГО страховщики усиливают штаты СЭБ и постоянно совершенствуют механизмы борьбы с мошенниками. Это позволяет выявлять заявления с признаками мошенничества, проводить ведомственные проверки, опираясь на различные аналитические данные, и предоставлять информацию в правоохранительные органы.
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Какие автотранспортные объекты будут введены к Чемпионату мира-2018?
23.06.2017, 20:12
Volkswagen Truck & Bus и «Группа ГАЗ» решили сотрудничать далее
22.06.2017, 08:02
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