В сети появилась подробная информация о Volkswagen Golf нового поколения
Будущие владельцы хетчбэка смогут общаться с автомобилем буквально «на пальцах» - новинка будет оснащена цифровой приборной панелью, способной распознавать даже жесты. Также компания намекает о возможности полностью автоматизированной парковки без участия водителя, что реализовано в автомобилях последнего поколения BMW 5-Series и 7-Series. Из нововведений эксперты также отмечают разработку цифрового руля, который подстраивается под привычки водителя.
Силовой агрегат нового «Гольфа» будет представлен классическим 250-сильным «движком», работающим на бензине. Автопроизводитель не исключает выпуск электрической версии модели. В этом варианте исполнения отдача составит 350 «лошадей». Но вместе с впечатляющей мощью, будущий автовладелец получит и внушительный расход электричества, необходимый для работы «табуна». Обновленный «немец» будет требовать частой подзарядки аккумуляторов.
Старт продаж запланирован на 2019 год. О стоимости новинки говорить пока рано, но есть все основания прогнозировать более высокую стоимость, по сравнению с предшественниками, что обусловлено всеми доработками и нововведениями.
Комплектации и технические характеристики
|Volkswagen Golf GTI 2.0 MT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|3/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|220
|Объем двигателя
|1984
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|7.5
|Загородный цикл
|5.1
|Смешанный цикл
|6.0
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное