11 июля 2017, 15:40

В сети появилась подробная информация о Volkswagen Golf нового поколения

Наконец-то появились подробности о новом поколении хетчбэка Golf 2019 модельного года. Согласно прогнозам, новинка выйдет со значительными доработками экстрерьера и интерьера.
^

Ранее мы писали
Российские дилеры в ближайшие месяцы намерены прекратить продажи хэтчбеков Volkswagen Golf, популярных в разных ...
Читать далее
Немецкий производитель построит Golf нового поколения на гибкой платформе MQB, что позволит увеличить его грузоподъемность до 400 кг, а вес снизить на 70 кг. Как сообщают источники, модель должна стать более строгой благодаря резким геометрическим формам кузова и острым линиям задних фонарей. Головная оптика, напротив, будет иметь более обтекаемый вид.

Будущие владельцы хетчбэка смогут общаться с автомобилем буквально «на пальцах» - новинка будет оснащена цифровой приборной панелью, способной распознавать даже жесты. Также компания намекает о возможности полностью автоматизированной парковки без участия водителя, что реализовано в автомобилях последнего поколения BMW 5-Series и 7-Series. Из нововведений эксперты также отмечают разработку цифрового руля, который подстраивается под привычки водителя.

Силовой агрегат нового «Гольфа» будет представлен классическим 250-сильным «движком», работающим на бензине. Автопроизводитель не исключает выпуск электрической версии модели. В этом варианте исполнения отдача составит 350 «лошадей». Но вместе с впечатляющей мощью, будущий автовладелец получит и внушительный расход электричества, необходимый для работы «табуна». Обновленный «немец» будет требовать частой подзарядки аккумуляторов.

Старт продаж запланирован на 2019 год. О стоимости новинки говорить пока рано, но есть все основания прогнозировать более высокую стоимость, по сравнению с предшественниками, что обусловлено всеми доработками и нововведениями.

Комплектации и технические характеристики

Volkswagen Golf GTI 2.0 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест3/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин220
Объем двигателя1984
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл7.5
Загородный цикл5.1
Смешанный цикл6.0
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары VW, Фольксваген Гольф ГТИ

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
370 л.с. для ABT Volkswagen Golf R32
очень хороший авто.
Илья
Отзыв о Volkswagen Golf GTI 1999 года
Друг купил себе такой авто, лично мое мнение- салон без особых наворотов, легкий в управлении и хорошо держит дорогу.
Rutin
Отзыв о Volkswagen Golf GTI 2010 года
Если в вашей душе еще жив тот беззаботный мальчишка, то эта машина для вас. Немецкие инженеры использовали тридцатилетний опыт создания Гольфа и вложили самые лучшие достижения в этой машине. Уже анонсирована разработка следующей серии Гольфа, которую собираются делать на комбинированном экологичном ...
sirWill
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Volkswagen Автомудрость Volkswagen АвтоПитер Volkswagen Дизайн и тюнинг Volkswagen Новинки и концепт кары Volkswagen Новости и акции автосалонов Volkswagen Автосалоны и дилеры марки Volkswagen Аренда и прокат авто марки Volkswagen Автоклубы и форумы автозавчастей марки Volkswagen Автосервисы и магазины автозапчастей марки Volkswagen
Главные материалы
Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок
Разбираем по косточкам старый Chevrolet Blazer
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа Volkswagen Golf GTI
Объявления о продаже Volkswagen Golf GTI
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan X-Trail и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Golf GTI
В сети появилась подробная информация о Volkswagen Golf нового поколения
{{material_119542}}Немецкий производитель построит Golf нового поколения на гибкой платформе MQB, что позволит увеличить его грузоподъемность до 400 кг, а вес снизить на 70 кг. Как сообщают источники, модель должна стать более строгой благодаря резким геометрическим формам кузова и острым линиям задних фонарей. Головная оптика, напротив, будет иметь более обтекаемый вид.Будущие владельцы хетчбэка смогут общаться с автомобилем буквально «на пальцах» - новинка будет оснащена цифровой приборной панелью, способной распознавать даже жесты. Также компания намекает о возможности полностью автоматизированной парковки без участия водителя, что реализовано в автомобилях последнего поколения BMW 5-Series и 7-Series. Из нововведений эксперты также отмечают разработку цифрового руля, который подстраивается под привычки водителя.Силовой агрегат нового «Гольфа» будет представлен классическим 250-сильным «движком», работающим на бензине. Автопроизводитель не исключает выпуск электрической версии модели. В этом варианте исполнения отдача составит 350 «лошадей». Но вместе с впечатляющей мощью, будущий автовладелец получит и внушительный расход электричества, необходимый для работы «табуна». Обновленный «немец» будет требовать частой подзарядки аккумуляторов.Старт продаж запланирован на 2019 год. О стоимости новинки говорить пока рано, но есть все основания прогнозировать более высокую стоимость, по сравнению с предшественниками, что обусловлено всеми доработками и нововведениями.
2017-07-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Чебоксары Вологда Симферополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG