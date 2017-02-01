В сети появились фото нового Hyundai Veloster

ИМХО, постоянно где-то читаю, что цены снижают и все такое, но чтобы во всех автосалонах по моему фигня. Лучше всего смотреть всю инфу непосредственно на сайте автосалона в который вы собираетесь обращаться, тогда точно будет актуальная информация
| Верна отличный бюджетный автомобиль, проблема с ЭУР решена путем замены датчика при чем за счет дилера и производителя.
Алекасей как решить проблему с эур у дилера . И хотелось знать где можно датчики для эур . angelina19.10.09@mail.ru
Судя по снимкам, автомобиль будет иметь такие же габариты, как и у его предшественника. Кроме того, четко видны решетки радиатора. Однако это еще не окончательный вариант модели. В салоне Veloster появится новая обивка, обновятся детали и информационно-развлекательной системы.
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