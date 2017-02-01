1 февраля 2017, 18:48

В сети появились фото нового Hyundai Veloster

Фотошпионам удалось сфотографировать новое поколение Veloster во время тест-драйва в пустыне. Авто оснастят турбинным и атмосферным мотором. Существенные изменения коснулись салона.
Судя по снимкам, автомобиль будет иметь такие же габариты, как и у его предшественника. Кроме того, четко видны решетки радиатора. Однако это еще не окончательный вариант модели.
 
В салоне Veloster появится новая обивка, обновятся детали и информационно-развлекательной системы.
Новости Хендай Велостер

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Форум Hyundai HD 72
| Подскажите пожалуйста с сапуна гонит масло в чем проблема? Нужно подкачать колёса.
Димарик
Форум Hyundai Solaris
ИМХО, постоянно где-то читаю, что цены снижают и все такое, но чтобы во всех автосалонах по моему фигня. Лучше всего смотреть всю инфу непосредственно на сайте автосалона в который вы собираетесь обращаться, тогда точно будет актуальная информация
Shadept
Форум Hyundai Verna
| Верна отличный бюджетный автомобиль, проблема с ЭУР решена путем замены датчика при чем за счет дилера и производителя. Алекасей как решить проблему с эур у дилера . И хотелось знать где можно датчики для эур . angelina19.10.09@mail.ru
Эдуард
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В сети появились фото нового Hyundai Veloster
Судя по снимкам, автомобиль будет иметь такие же габариты, как и у его предшественника. Кроме того, четко видны решетки радиатора. Однако это еще не окончательный вариант модели. В салоне Veloster появится новая обивка, обновятся детали и информационно-развлекательной системы.
2017-02-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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